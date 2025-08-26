La Guardia Civil establece un dispositivo de seguridad en las fiestas patronales de Tarazona

TARAZONA (ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ha establecido un dispositivo de seguridad con motivo de la celebración de las fiestas patronales de la ciudad de Tarazona, que se inician este miércoles, 27 de agosto.

En el dispositivo participarán agentes pertenecientes a diferentes especialidades, como Seguridad Ciudadana de la Compañía de Tarazona, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) con base en Zaragoza, Huesca y Teruel, Grupo Cinológico con canes detectores de drogas y explosivos, la Unidad Aérea, unidades de investigación y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Los componentes de este operativo prestarán servicio en la población y sus extrarradios para garantizar en todo momento la seguridad ciudadana y el orden público durante la celebración del evento, la movilidad y seguridad vial en los accesos a la localidad, prevenir cualquier hecho delictivo que pueda producirse y atender las incidencias que pudiesen surgir en el desarrollo de estas fiestas patronales.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de seguir unas pautas, especialmente durante la celebración del "Cipotegato" donde se acumula un mayor número de personas durante el recorrido del mismo, para evitar ser víctimas de hurtos de efectos de valor, principalmente móviles y carteras.

RECOMENDACIONES

Por ello aconseja no llevar teléfonos móviles o carteras en los bolsillos traseros del pantalón porque con un simple empujón lo pueden sustraer sin darse cuenta; evitar mochilas a la espalda, ya que facilita al delincuente la sustracción del contenido mediante el corte del tejido de la misma y también evitar los teléfonos móviles colgados al cuello con una cinta porque un delincuente con experiencia puede cortarlas sin que el propietario se percate.

Otras sugerencias son no llevar mucha cantidad de dinero en efectivo en un mismo lugar, es preferible distribuirlo en diferentes sitios situados siempre en la parte delantera.

Asimismo, recuerdan que la única tasa segura al volante es 0 alcohol y 0 drogas, así que es preferible elegir un conductor responsable u optar por el transporte público.

Quienes vayan acompañados de niños pequeños es aconsejable que ponerles pulseras identificativas con su nombre y el número de teléfono de los padres para que en caso de que se despisten se podrán localizarlos con más rapidez. Es importante explicarles que, en caso de perderse, acudan a la Guardia Civil para pedir ayuda porque "es esencial que nos vean como las personas que pueden ayudarles", ha subrayado la Benemérita.

Además, en la población se dispondrá de un punto violeta para atender cualquier tipo de incidencia relacionada con posibles agresiones sexuales. Y en caso de ser víctima de un hecho delictivo comunicarlos de inmediato a través del teléfono 062.