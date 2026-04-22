La Guardia Civil habilita su nueva "Sala Amable" para mejorar la atención a las víctimas vulnerables

La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza presenta la nueva "Sala Amable" en las instalaciones oficiales del Acuartelamiento de Valdespartera - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ha presentado la nueva "Sala Amable" en las instalaciones oficiales del Acuartelamiento de Valdespartera. Un espacio especialmente diseñado para ofrecer una atención más cercana, humana y adaptada a las necesidades de víctimas de violencia de género y de los menores a su cargo, en condiciones de seguridad, privacidad e intimidad.

Al acto de presentación ha asistido el Delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, acompañado del General Jefe de la 8a Zona de la Guardia Civil de Aragón, Antonio Orantos, y del Coronel Jefe de la Comandancia de Zaragoza, Rafael Campos.

Esta iniciativa es concordante con el contenido del Eje 3 del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, "el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a su hijos e hijas".

La Sala Amable es un espacio que cumple con la finalidad de prestar el modelo de asistencia que recoge la "Guía Básica de Primeros Auxilios Psicológicos en materia de Violencia de Género", realizada por el Servicio de Psicología de la Guardia Civil, con el que se pretende garantizar la asistencia en los primeros momentos de la intervención con la víctima, la escucha activa, la empatía, la ventilación emocional y el aporte de información, para que las personas atendidas puedan prestar declaración o recibir asistencia en un entorno acogedor, alejado de la rigidez habitual de las dependencias oficiales.

La Sala Amable ha sido acondicionada con mobiliario confortable y una ambientación que favorece la tranquilidad y la confianza. Asimismo, dispone de recursos específicos para la atención a menores, como material didáctico y elementos lúdicos, con el objetivo de reducir el impacto emocional en situaciones delicadas.

Se trata de la segunda "Sala Amable" en esta Comunidad Autónoma, ya que el pasado noviembre en el Puesto de la Guardia Civil de Utrillas (Teruel) se inauguró la primera, y con la previsión de implantar una tercera en la provincia de Huesca próximamente.

Con la puesta en marcha de este espacio, la Guardia Civil refuerza su apuesta por evitar la revictimización, facilitando que las víctimas puedan afrontar el proceso de denuncia en condiciones más favorables y adecuadas a cada caso.