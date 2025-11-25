La Guardia Civil localiza a un buscador de setas extraviado en la zona del Recuenco, en Torrijas (Teruel)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Mora de Rubielos (Teruel) ha localizado a las 3.45 horas de este martes a un hombre que se había extraviado en la zona del Recuenco, en el término municipal de Torrijas.

En la tarde de este lunes, sobre las 19.10 horas se recibió una llamada informando que una persona se había perdido mientras buscaba setas.

En las labores de búsqueda han participado patrullas de seguridad ciudadana de Sarrión, Mora de Rubielos, Mosqueruela y La Puebla de Valverde. Además, ha colaborado un agente forestal de Rubielos de Mora y efectivos de bomberos.

A las 3.45h de esta madrugada ha sido localizado por GREIM, en perfecto estado de salud, siendo trasladado en vehículo oficial hasta la localidad de Torrijas.