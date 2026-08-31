La Guardia Civil realiza 13 rescates el fin de semana en el Pirineo oscense

1113142.1.260.149.20260831123606 Archivo - Foto de archivo de un helicóptero de la Guardia Civil, en el Pirineo de Huesca. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha realizado 13 rescates entre el viernes, 29 de agosto, y el domingo día 30, en el Pirineo oscense y entre las lesiones más frecuentes figuran los esquinces y contusiones, además de posibles fracturas óseas, junto a ataques de pánico y otros han resultado ilesos.

Este viernes, 28 de agosto, rescató a una senderista en el entorno del refugio de la Renclusa (Benasque), que había sufrido un tropiezo y no podía continuar. Tras activarse a GREIM Benasque y Unidad Aérea de Benasque, evacua esta mujer de 53 años y vecina de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), que presentaba una posible fractura en el tobillo. Tras ser trasladada a la helisuperficie de Benasque se transfirió en ambulancia SVB al Hospital de Barbastro.

Sobre las 13.50 horas se rescató a un jóvenes de 30 años y vecino de Almería que realizaba progresión por alta montaña en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Fanlo), que no podía continuar por dolor en la rodilla. El GREIM Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque lo evacuaron a la pradera de Ordesa.

Por la tarde, asistieron a dos senderistas en la zona del Castillo Mayor (Puértolas), de lo que uno de ellos, una mujer de 40 años vecina de Madrid no podía continuar por agotamiento y que al igual que su acompañante, de 46 años y también de Madrid estaban ilesos. Ambos fueros evacuados a un campo cercano del término municipal de Puértolas donde tenían estacionado su vehículo particular.

El último rescate del viernes fue a las 18.50 horas al recibir aviso a través del 112 porque dos senderistas que estaban en la zona del refugio de Góriz (Fanlo) no podían continuar. El GREIM Boltaña y la Unidad Aérea Benasque rescataron a un varón de 19 años, vecino de Polonia, que fue diagnosticado con gastroenteritis, y otro polaco de 41 años también ileso. Los dos fueron evacuados a la pradera de Ordesa para transferencia a Cruz Roja para su traslado a centro de salud de Broto.

SEIS MÁS

El sábado comenzó la jornada a el aviso a las 10.10 horas de que dos montañeros que escalaban el Pico Aspe (Aísa) y tras el tropiezo de uno de ellos se precipitó por una ladera. El GREIM Jaca y la Unidad Aérea de Huesca localizaron a dos varones de 32 y 27 años, vecinos de Guipúzcoa, presentando uno de ellos un traumatismo en la cabeza y tobillo. Fueron evacuados a la helisuperficie de Jaca y transferido en ambulancia SVB para su traslado al Hospital de Jaca.

A primera hora de la tarde se recató a tres montañeros en la Cima del Pico Araguels (Benasque) por imposibilidad de continuar de todos ellos. El GREIM Benasque y la Unidad Aérea de Benasque evacuaron a dos mujeres vecinas de Graus y un varón vecino de Barcelona, presentando, uno de ellos, vértigos y las otras dos cansancio que les impedía continuar por sus propios medios. Tras ser evacuados a la helisuperficie de Benasque donde continúan por sus propios medios.

Poco después se tuvo que intervenir porque una senderista, de 76 años de San Sebastián, se había caído en las Clavijas de Soaso y Góriz (Fanlo), y presentaba contusiones de distinto grado. Fue evacuada y transferida a vehículo de Cruz Roja para su traslado al centro de salud de Broto.

Un cuarto viso fue para el rescate de una barranquista francesa, de 52 años y vecina de Toulousse, en el barranco de Irués (Tella), que había sufrido una caída al mismo nivel y presentaba posible fractura de húmero. El GREIM Boltaña y la Unidad Aérea Benasque la evacuaron a la helisuperficie de incendios de Boltaña y luego en ambulancia UVI móvil al Hospital de Barbastro.

El penúltimo rescate del día fue porque dos escaladores sufrieron una crisis de ansiedad en la Vía de escalada del Valle de Tena (Sallent de Gállego) y no podían continuar. Tras activar a GREIM Panticosa y la Unidad Aérea Huesca se evacuó a dos jóvenes de 30 y 31 años, vecinos de Barcelona, que se llevaron hasta su vehículo particular.

El sábado concluyo la jornada con el rescate de un senderista en el Mallo Gorreta (Ansó), que se había enriscado en un rapel. El GREIM Jaca y la Unidad Aérea Huesca atendieron a este varón de 52 años, vecino de Vitoria que se encontraba ileso. Se le condujo a la helisuperficie de Jaca y de allí en vehículo oficial hasta el acuartelamiento de la Guardia Civil de Jaca y luego a su vehículo particular.

OTROS TRES

El domingo se rescató a una senderista de 30 años y de Países Bajos, en la Sierra de la Partacua (Biescas), que se había tropezado y presentaba una herida sangrante en la cabeza. Fue evacuada en vehículo oficial y transferida a ambulancia SVB para su traslado al Hospital de Jaca.

Después, los especialista de montaña de la Guardia Civil rescataron a dos senderistas en la zona del Refugio de Ángel Orus (Sahún), que no podían continuar. Se trata de dos varones de 80 y 21 años, vecinos de Navarra y Palma de Mallorca, con problemas físicos y una posible lesión en el tendón de Aquiles de uno de ellos. Ambos fueron evacuados a la helisuperficie de Benasque desde donde continúan por sus propios medios.

La última intervención fue a las 16.30 horas cuando se recibió aviso a través del 112 rescatar una montañera que realizaba una progresión en terreno abrupto en el sendero entre el Pico Casco de Marboré y el refugio de Góriz (Fanlo) y que había sufrido una caída al mismo nivel. La joven de 17 años y vecina de Madrid tenía posible esguince de tobillo y fue evacuada, junto con un adulto responsable que la acompañaba, a la Pradera de Ordesa hasta la llegada de sus progenitores.