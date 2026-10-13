La Guardia Civil realiza ocho rescates de montaña en el Pirineo oscense durante el puente del Pilar

1125120.1.260.149.20261013202843 Archivo - Helicóptero de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL HUESCA - Archivo

HUESCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate de la Guardia Civil de Montaña en Huesca han realizado ocho rescates en el Pirineo oscense durante los tres días del puente del Pilar. Todos los avisos se han recibido a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, en la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca.

El fin de semana se hicieron seis rescates. El primero fue a las 13.30 horas del domingo, 11 de octubre, al conocer que dos montañeros que realizaban trekking, en los ibones de Arriel y Chela, en el término municipal de Sallent de Gállego, y una de ellos se había caído a diferente nivel, sufriendo diversas contusiones.

Se activó GREIM de Panticosa, Unidad Área de Hueca y médico del 061 y tras sobrevolar la zona y localizar a los montañeros, fueron evacuados y trasladados hasta la helisuperficie de Panticosa, siendo transferida la herida a una ambulancia para ser llevada al hospital de Jaca. Se trata de un hombre y una mujer (herida) de 22 y 23 años y vecinos de Pamplona (Navarra).

El segundo aviso fue a las 14.25 horas al recibir aviso de que un senderista había tropezado en la zona del Castillo de Acher, en el término municipal de Hecho, que le produjo diversas contusiones en cabeza, cadera y brazos. Se activó GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 y tras localizar al senderista se trasladó hasta la helisuperficie de Jaca, donde posteriormente fue transferido a una ambulancia al hospital de Jaca. Se trata de un hombre de 54 años y también vecino de Pamplona (Navarra).

Media hora después llegó el tercer aviso informando de que a una escaladora que realizaba una actividad en la Escuela de escalada Ligüerre, en el término municipal de Abizanda, se le habían caído unas piedras, produciéndole una contusión en la pierna.

El GREIM de Boltaña, la Unidad Área de Hueca y médico del 061 se movilizaron para este rescate y la escaladora fue evacuada hasta su vehículo particular, para posteriormente ir por sus medios al centro médico más cercano. Es una mujer de 43 años y vecina de Alfaro (La Rioja).

SENDERISTAS Y ESCALADORES

El cuarto aviso se produjo a las 17.00 horas al informar de que dos montañeros que estaban en el Collado de Millaris, en el término municipal de Gistaín, y una de ellos se había caído al mismo nivel, sufriendo contusión en la tibia. Se activó GREIM de Boltaña, Unidad Área de Hueca y médico del 061 y tras sobrevolar la zona y localizar a ambos montañeros, fueron evacuados hasta el refugio de Viadós y después a su vehículo particular. Se trata de un hombre y una mujer (herida) de 34 y 31 años y vecinos de Logroño (La Rioja).

Ese mismo día llegó un quinto aviso a las 17.00 horas para dar cuenta de que un senderista, de 34 años y vecino de Madrid, no pudo continuar el ascenso en la zona Clavijas de Carriata, en el término municipal de Torla, debido a la fatiga. También se activó el GREIM de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 que localizaron al senderista y lo trasladaron hasta la Pradera de Ordesa, para después continuar por sus propios medios.

El sexto y último aviso se produjo a las 18.20 horas porque un senderista, de 54 años y vecino de Madrid, tropezó en el Cañón de Añisclo (Fanlo), que le produjo un esguince de rodilla. El GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 lo localizaron y evacuaron hasta su vehículo, para trasladarse por sus propios medios al centro médico más cercano.

El día del Pilar, 12 octubre, llegó el primer aviso a las 16.50 horas para comunicar que había dos escaladores en la peña Foratata, en el término municipal de Sallent de Gállego, y uno de ellos presentaba posible lesión en el hombro.

El GREIM de Panticosa, junto a la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 sobrevolaron la zona y localizaron a los escaladores para ser trasladados hasta la helisuperficie de Panticosa, acudiendo el herido al hospital por sus propios medios. Se trata de un hombre (herido) y una mujer de 29 y 33 años y vecinos de Madrid.

El segundo y aviso del 12 de octubre y último del puente festivo fue a las 17.00 horas al informar de que un senderista belga, de 52 años, se había desorientado y no podía continuar en la zona de la ferrata de Peña Rueba, en el término municipal de Agüero. El GREIM de Huesca y la Unidad Aérea de Huesca sobrevolaron la zona y localizaron al senderista que fue evacuado hasta el aeropuerto de Monflorite y posteriormente transferido a su vehículo particular.