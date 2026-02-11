La Guardia Civil recomienda consultar el boletín de peligro de aludes

HUESCA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil recomienda consultar la meteorología y el boletín de peligro de aludes. Es uno de los muchos consejos que la Guardia Civil está difundiendo por diferentes canales debido a los episodios meteorológicos y a las transformaciones internas del manto nivoso.

Durante esta temporada invernal, los diferentes episodios meteorológicos, unidos a las transformaciones internas del manto nivoso, han provocado la inestabilidad del mismo, al crearse capas débiles persistentes, generando más aludes de lo habitual en el Pirineo aragonés

Muchos de los aludes han sido desencadenados de manera accidental o producidos por "sobrecargas externas al paso de las propias víctimas, teniendo consecuencias fatales, provocando varios accidentes mortales a personas que estaban practicando diferentes actividades en la montaña", según se apunta en un vídeo difundido por la Guardia Civil.

La Benemérita quiere concienciar para que la actividad en la montaña sea lo más segura posible, minimizando el riesgo, por lo que aconseja consultar el Boletín de Peligro de Aludes, planificar la actividad y la ruta que se va a realizar, así como las posibles alternativas por las que se puede optar y adecuar la actividad a las condiciones físicas.

Otros de los consejos pasan por no ir nunca solo, y si se hace, comunicar a terceros los plan de ruta y si se va a esquiar, evitar hacerlo fuera de las zonas balizadas y si se hace esquí de montaña o se va a hacer ruta con raquetas o cualquier actividad en entornos no controlados durante la temporada invernal, llevar siempre el equipamiento adecuado, el dispositivo DVA colocado, pala y sonda.

Es fundamental para la supervivencia y la de los compañeros de actividad conocer y saber utilizar correctamente este equipamiento, ya que "si nos vemos sorprendidos por un alud estas serán las herramientas con las que podamos realizar un autosocorro cuanto antes, al compañero sepultado, ya que el tiempo de supervivencia en estos casos, es muy limitado y los profesionales, no siempre puede llegar de manera inmediata". Además, "cada intervención implica un riesgo añadido para los equipos de emergencia".