La Guardia Civil subraya "una intencionalidad clara" y "ensañamiento" en el crimen del joven en Plasencia de Jalón

El teniente coronel Óscar Vergara muestra los objetos incautados en los registros de viviendas en la operación 'Heliosencia'. - EUROPA PRESS

No se descartan más arrestos, "principalmente por encubrimiento", ha apuntado el teniente coronel Óscar Vergara

La principal hipótesis del crimen es "deuda por un tema de dinero y drogas", han indicado desde el Instituto Armado

ZARAGOZA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha subrayado "una clara intencionalidad" y "ensañamiento" en la muerte del joven de 29 años a finales de 2025 en el término municipal de Plasencia de Jalón a causa de varios disparos con arma de fuego. Estos hechos han conllevado la detención de tres varones españoles de 23, 37 y 53 años como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal y asesinato, en el marco de la operación denominada 'Heliosencia'.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha ofrecido una rueda de prensa este lunes para informar de los detalles de la operación 'Heliosencia', acompañado por el jefe de zona de la Guardia Civil de Aragón, el general Jesús Orantos, el jefe de la Comandancia de Zaragoza, el coronel Rafael Campos, y el jefe de la Policía Judicial de Zaragoza, el teniente coronel Óscar Vergara.

Fernando Beltrán ha incidido en el trabajo "tenaz, riguroso y meticuloso" llevado a cabo por la Guardia Civil en la investigación de un hecho delictivo de la "crueldad" de este caso, en el que se ha quemado el cuerpo de la víctima. El éxito de la operación, ha observado el delegado del Gobierno en Aragón, recae en el trabajo conjunto.

El pasado 2 de diciembre de 2025 unos vecinos hallaron de forma casual el cadáver de un varón en un paraje de la localidad de Plasencia de Jalón, próximo a una planta fotovoltaica conocido como 'La Lomaza'. La víctima "conocía previamente" a sus agresores, de hecho, había quedado con dos de ellos esa noche, ha afirmado el jefe de la Policía Judicial de Zaragoza.

Al conocer estos hechos la Guardia Civil acordonó la zona y desplegó un grupo de agentes especializados en realizar "un examen exhaustivo de toda la zona que duró varios días, incluso semanas, hasta que se obtuvieron el máximo de evidencias posibles y se pudieron detallar los diferentes lugares de ocurrencia de los hechos", ha expresado Vergara.

El cuerpo apareció calcinado y fue identificado como un vecino de Urrea de Jalón, de nacionalidad española. En las proximidades, a unos 300 metros del cadáver, se halló también un vehículo quemado que resultó ser de la víctima. En este sentido, el teniente coronel Óscar Vergara ha comentado que el asesinato se produjo "próximo" al lugar en el que fue hallado, es decir, "fue desplazado unos kilómetros".

"Todo ocurrió en el término municipal de Plasencia --de Jalón--, en una zonas de monte que hay plantas fotovoltaicas y los diferentes lugares y donde se cometió el asesinato y donde se encontraron el cuerpo y el vehículo de la víctima era todo en la misma zona", ha precisado el jefe de la Policía Judicial de Zaragoza.

Asimismo, ha detallado Vergara que para la inspección del entorno se emplearon medios técnicos como drones para mapear la zona y examinarla "debidamente". De la misma manera, se activó al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas para vaciar parcialmente una balsa cercana "en la que se tenía sospecha de que podía haber más evidencias", dado que junto a ella se encontró un teléfono móvil. Sin embargo, no se halló prueba alguna.

REGISTROS Y DETENCIONES

Otra de las actuaciones, según ha trasladado Óscar Vergara, pasó por conocer los contactos de la víctima durante el día de los hechos, para lo que la Guardia Civil se entrevistó con familiares y otros miembros de su círculo.

"A partir de ahí, se continuó la investigación solicitando una serie de evidencias que nos hizo llegar a los tres posibles autores del homicidio o del asesinato. Fue resultado de la operación llevada a cabo la madrugada del jueves pasado, 12 de marzo, con tres detenciones y cinco registros", ha manifestado el teniente coronel Vergara.

Bajo la supervisión de la jueza titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina, la Guardia Civil ha desarrollado la investigación que ha derivado en un operativo policial con actuaciones coordinadas en cinco localidades de tres provincias diferentes.

Así, la madrugada del 12 de marzo, la Guardia Civil desarrolló un operativo policial "robusto y complejo" para detener a los presuntos autores del crimen en Sabiñánigo (Huesca), Lumpiaque (Zaragoza) y Paterna (Valencia). De forma casi simultánea se efectuaron cinco registros en las localidades zaragozanas de Lumpiaque, Bárboles y Grisén, así como en Paterna (Valencia).

En las inspecciones de dichos inmuebles se localizaron numerosas armas de fuego, armas blancas, munición de distintos calibres, 12.000 euros en efectivo, distintas cantidades de estupefacientes, tales como marihuana, metanfetamina, sustancia de corte y elementos para la distribución de las sustancias estupefacientes.

Es por ello que a dos de los arrestados también se les imputan delitos de tenencia ilícita de armas y, además, al principal autor del hecho se le suma otro contra la salud pública por tenencia ilícita de estupefacientes.

Igualmente, se hallaron otros indicios relevantes que refuerzan la presunta implicación de los detenidos en el asesinato, pero no pueden comunicarse puesto que el secreto de sumario se ha levantado "parcialmente" y no se da por concluida la operación.

No obstante, los tres quedaron a disposición judicial el sábado 14 de marzo, decretándose el ingreso en prisión de todos ellos. En esta línea, Vergara ha señalado que no se descartan más detenciones, "principalmente por encubrimiento".

SECUENCIA DE LOS HECHOS

La reconstrucción de los hechos ha permitido inferir cómo podrían haberse desarrollado los acontecimientos en la noche del pasado 2 de diciembre, cuando la víctima se reunió con sus agresores y tras trasladarse a un camino ubicado en el término municipal de Plasencia de Jalón, recibió varios disparos de arma de fuego --de calibre 12--, que le causaron la muerte, cuando trataba de huir de ellos.

Según ha informado el teniente coronel Óscar Vergara, la hipótesis más probable del móvil del crimen es "una deuda por tema de dinero y drogas, pero no descartamos otras" y "con el resultado de cómo fue la muerte, no cabe ninguna duda de que había una intencionalidad clara y estaba premeditado".

De acuerdo a la tipificación de la Guardia Civil, ha dicho Vergara, "por el nivel de ensañamiento hemos pensado que se trata de un asesinato", pero en principio, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), "en principio está tipificado como homicidio sin menoscabo a que pueda ser catalogado como asesinato".

Ha confiado en que la familia de la víctima no tome represalias por el crimen: "Esperemos y deseamos que no, tanto en cuanto se ha hablado con ellos de que íbamos a conseguir por todos los medios a nuestro alcance dar con los autores y que sean juzgados legalmente y no ocurra ninguna desgracia más".

Por último, Vergara ha aludido al nombre de la operación, 'Heliosencia', para aclarar que el primer término --Helio-- responde a la denominación que recibe la deidad solar en la mitología griega y se ha escogido por producirse los hechos en una zona fotovoltaica; mientras que "sencia" recoge una referencia al término municipal de Plasencia de Jalón.