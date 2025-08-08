La Guardia Civil de Teruel desarticula en esta provincia tres plantaciones de marihuana y detiene a dos hombres

TERUEL 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado tres plantaciones de marihuana, en el marco de la Operación 'Sumero', en la que dos hombres fueron sorprendidos mientras las cuidaban, con hasta 2.771 plantas, en parajes situados entre las localidades de Puertomingalvo y Linares de Mora, en Teruel. Los dos detenidos están acusados de un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga.

La operación se llevaba a cabo el pasado 6 de agosto. El Equipo ROCA y el SEPRONA de Mora de Rubielos, en sus labores de vigilancia del medio ambiente, detectaba a finales del mes de junio la presencia de actividad, en el paraje natural de Huertos de Casa Clac, en Linares de Mora, y Las Torrecillas, perteneciente a Puertomingalvo.

Entre las tres plantaciones se han aprehendido 2.771 plantas de marihuana, fertilizantes, abono, documentación, dos teléfonos móviles y varios routers. Contaban con varios puntos de contravigilancia para detectar cualquier presencia policial. Además, de dos zonas de vida en la que los detenidos guardaban sus pertenencias y víveres, que trasladaban conforme iban terminando las labores de cuidado.

En una de ellas, los agentes localizaron un secadero en construcción de grandes dimensiones, alcanzando unos 10 metros cuadrados y dos niveles de secado de plantas, lo que supone una previsión elevada de producción.

Por estos hechos han sido detenidos dos hombres, desmanteladas todas las plantaciones y destruidas todas las plantas.

En el operativo han participado ROCA Mora de Rubielos y Alcañiz, SEPRONA, USECIC, GREIM, Equipo EDOA UOPJ, Equipo PEGASO y servicio de Sanidad, pertenecientes a la Comandancia de Teruel, Servicio Cinológico de la Comandancia de Zaragoza y UHEL Valencia.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, decretando el ingreso en prisión provisional de los dos detenidos.