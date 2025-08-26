La Guardia Civil de Teruel intercepta un vehículo en la N-211, en Los Olmos, a 193 km/h

TERUEL 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, mediante radar colocado en la carretera N-211, en el kilómetro 204,950, en el término municipal de Los Olmos, detectaron un turismo a una velocidad de 193 km/h, estando dicha vía limitada a 90km/h.

El conductor del vehículo incurrió en un delito de exceso de velocidad, al exceder los límites establecidos y reglamentarios en más de 80 km/h en una vía interurbana, tipificado en el artículo 379.1 del vigente Código Penal.

Fue el Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Teruel, el encargado de instruir las correspondientes diligencias.

Por los hechos acontecidos, el pasado sábado, 23 de agosto, el conductor fue puesto, en calidad de investigado, a disposición del Juzgado de Instrucción de Alcañiz, y se puede enfrentar a penas de prisión de tres a seis meses o multa de 6 a 12 meses o también puede ser condenado a una pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 noventa días y, en cualquier caso, a una privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 cuatro años por el citado delito.

La velocidad excesiva es una de las principales causas de siniestralidad en España, conducir más rápido de lo permitido aumenta, en gran medida, las probabilidades de perder el control del vehículo y, con ello, de sufrir un siniestro vial, por ello, las Unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantienen un constante control y vigilancia sobre las mismas.