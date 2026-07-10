La Guardia Civil de Teruel investiga a una persona como presunta autora de un incendio forestal, en Valdealgorfa

El - GUARDIA CIVIL

TERUEL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un incendio forestal declarado el pasado 19 de mayo en el paraje Val del Moro, en Valdealgorfa, tras determinar que el fuego se originó durante la quema de restos de poda, realizada sin adoptar las medidas de seguridad exigidas.

Estas irregularidades han sido denunciadas por los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón, en coordinación con los cuales se han llevado a cabo las investigaciones. Efectivos de la patrulla del SEPRONA de Alcañiz, realizaron la correspondiente inspección técnico-ocular del terreno, apoyándose en medios técnicos, el análisis de la propagación del fuego y la toma de manifestaciones a testigos y personas presentes en la zona.

Las investigaciones llevada a cabo por los agentes de la Benemérita permitieron localizar el punto de inicio del incendio, dentro del área donde se efectuaba la quema, en un lugar en el que se hallaron restos de ramas de almendro parcialmente quemadas y evidencias compatibles con el origen del fuego.

Durante las actuaciones, la persona investigada reconoció haber realizado la quema de restos de poda junto a una masa forestal sin disponer del preceptivo permiso y sin respetar la distancia de seguridad establecida, incumpliendo las medidas de prevención de incendios forestales. Según los especialistas del SEPRONA, el fuego se originó como consecuencia de ese incumplimiento de las normas de seguridad, favoreciendo su propagación hacia la vegetación forestal próxima.

Tanto las diligencias instruidas como la persona investigada han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel número 1.

La Guardia Civil ha reforzado las labores de vigilancia e investigación ante el incremento del riesgo de incendios forestales provocado por las altas temperaturas, buscando prevenir conductas negligentes o intencionadas que puedan desencadenar fuegos. Se recuerda la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de calor intenso, evitando cualquier actividad que pueda generar un incendio. La colaboración ciudadana resulta fundamental para proteger el entorno natural y prevenir incendios de grandes dimensiones.