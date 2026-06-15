Una guía del Gobierno de Aragón aconseja cómo actuar ante situaciones de maltrato a las personas mayores

El vicepresidente y consejero de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha presidido la Mesa Técnica de Prevención del Maltrato a Personas Mayores. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Técnica para la Prevención del Maltrato a Personas Mayores ha aprobado este lunes, en una reunión que ha presidido el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, una guía que ayuda a detectar y aconseja como actuar ante situaciones de maltrato a este colectivo.

Nolasco ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la protección a personas en situación de vulnerabilidad es una "bandera" de la Consejería, tanto si son menores de edad como si son personas mayores.

"Se ha venido trabajando en esta guía muchísimo tiempo con las Fuerzas de Seguridad del Estado, con todas las personas implicadas", ha explicado Nolasco, quien ha reconocido que "en gran parte" el resultado se debe a la labor de la anterior consejera de Bienestar Social, Carmen Susín.

Nolasco trabajó en 2023, en su primera etapa de vicepresidente, para crear un teléfono de asistencia jurídica a personas mayores en situación de maltrato, un proyecto que continúa.

"Somos conscientes de que hay muchísimo maltrato", ha continuado el titular de Bienestar Social, recalcando que su intención es bajar el dato a "cero". "El maltrato se da en situaciones familiares, a veces de cuidadores, a veces de inseguridad en la calle, hay todo tipo de situaciones".

El Ejecutivo ha contado este lunes 15 de junio --Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez-- con la presencia del vicepresidente y consejero del mencionado Departamento, Alejandro Nolasco; el director general de Mayores, Máximo Ariza, y la directora general de Coordinación Institucional, Ana Pilar González del Cacho.

La Mesa fue constituida a iniciativa de la Dirección General de Mayores en junio de 2024 y ha mantenido una periodicidad semestral, en un marco de trabajo conjunto que ha buscado garantizar la protección de los derechos de las personas mayores, velar por un envejecimiento digno y aumentar la visibilidad y concienciación social.

En la elaboración de la Guía, también han participado diferentes representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, de las Policías Locales de Huesca, Zaragoza y Teruel, la Fiscalía Provincial de Zaragoza, la Gerencia Única de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, de la Delegación del Gobierno en Aragón y del Justicia de Aragón.

La Guía se encuentra especialmente dirigida a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como apoyo a su actuación en los casos en los que reciben un requerimiento de intervención directa.

Al mismo tiempo, ofrece orientaciones a los profesionales, a las familias y a las personas mayores con el fin de que puedan comunicar, denunciar o activar la protección necesaria cuando exista sospecha o confirmación de maltrato.

La Guía únicamente hace referencia a situaciones de maltrato que se pudieran percibir en un primer momento. Es decir, en el momento de la detección, antes de la valoración personal especializada y programada.

DENUNCIAR

Del mismo modo, insta a que "cualquier persona o institución que tenga certeza de una situación de malos tratos hacia personas mayores debe notificarlo ante el Juzgado, la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

En el documento se incluyen indicadores de sospecha, también llamados señales de alerta, que ayudan a identificar los malos tratos. Estas señales pueden ser observadas por la familia, vecinos, profesionales, asociaciones u otros miembros de la sociedad.

Igualmente clasifica a los indicadores de sospecha en 7 categorías: de maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato en el ámbito de la libertad sexual, maltrato financiero, negligencia, abandono y vulneración de derechos.

El director general de Mayores, Máximo Ariza, ha señalado que la guía "unifica criterios" para "saber cómo actuar" una vez se detecta la situación de maltrato

En aplicación de la guía, se elaborará una hoja para los profesionales de las Fuerzas de Seguridad en la que estarán reflejados todos los indicios o síntomas para detectar el maltrato, también para valorar si es o no urgente.

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Aragón es la segunda Comunidad Autónoma que más rápidamente soluciona las ayudas a la dependencia, ha continuado Nolasco, quien ha prometido incrementar los recursos para atenció a la dependencia y para servicios sociales, tras lo que ha lamentado que el Gobierno de España "no cumple con las obligaciones ni nos da toda la financiación que debería darnos".

Bienestar Social ha desbloqueado en dos meses la residencia de mayores de Alfambra (Teruel) y ha concedido una subvención nominativa de 250.000 euros para abrir la de Fonz (Huesca), que tendrá 80 plazas cuando esté terminada. "No hay soluciones mágicas de un día para otro, estamos trabajando en intentar hacerlo lo antes posible", ha zanjado.