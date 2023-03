Guillén (PSOE): "Si el PP gobernara Aragón subiría los impuestos igual que Rajoy y Rudi cuando gobernaron"

ZARAGOZA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Vicente Guillén, ha asegurado este jueves que si el Partido popular gobernara en Aragón "subiría los impuestos, igual que hicieron Rajoy y Rudi cuando gobernaron".

Guillén ha querido responder así a las nuevas acusaciones del Partido Popular acerca de que Aragón es "un infierno fiscal". A su juicio, el PP "ha hecho bastante el ridículo" al hablar de impuestos y ha recordado que su líder Feijóo "se lanzó a un discurso de bajada de impuestos que le duró lo mismo que a la Primera Ministra británica hasta que tuvo que dimitir. Ahí ya se escondió y ni una palabra más sobre el tema".

Y sin embargo, ha criticado que la derecha "no ceja en su empeño de intentar manipular, confundir y engañar a los ciudadanos" y la realidad es que no cabe la menor duda de que el PP, si gobernara, "haría lo que hizo Rajoy que subió más de 30 impuestos o Rudi, que se comprometió a bajar el Impuesto de Sucesiones y no lo hizo".

El portavoz socialista ha criticado la "misma cantinela" de siempre de los populares con que 'Aragón es un infierno fiscal' y sin embargo "cada vez vienen más empresas a instalarse en Aragón, Lambán baja los impuestos y Aragón es la segunda comunidad de España con menos desigualdad" mientras que les ha reprochado que en la legislatura de Rudi duplicaron la deuda pasando de 3.000 a 6.000 millones.

Por eso Vicente Guillén ha insistido que el PP "no es un partido de fiar" ni en materia tributaria ni en ninguna otra cuestión y ha puesto como ejemplo la mentira de que Barbastro vaya a perder servicios sanitarios. "Mienten, o bien por un desconocimiento total o porque intentan engañar, porque lo cierto es que dispondrá de dos ambulancias presenciales 24 horas y 7 días a la semana".

El portavoz socialista ha afeado a los populares que "dicen siempre lo contrario de lo que hacen" aunque en realidad lo que hacen es responder a la lógica "de defender a los que más tienen. Defienden una sociedad cada vez más desigual donde los poderes económicos sean los más beneficiados", ha manifestado.

POLÍTICA FISCAL PROGRESIVA

Vicente Guillén ha explicado que la política tributaria de un país y de una comunidad tiene que tender a ser progresiva, de forma que paguen más aquellos que más tienen, buscando siempre el principio de equidad en el pago de tributos.

"El presidente Lambán siempre ha expresado que la tributación en Aragón iba a estar en la media de España y ello le ha llevado a modificar la fiscalidad produciendo una bajada de impuestos en sucesiones y donaciones y también una reforma fiscal en el IRPF que nos sitúa en la media de España", ha recordado.

Igualmente, ha expresado que "la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad".

Y precisamente a esos principios, según ha indicado el portavoz socialista, responden las reformas tributarias que el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo, afectando en el IRPF a más de 720.000 aragoneses que pagarán menos y gravando más las rentas más altas, los patrimonios más altos y dejando exento el Impuesto de Sucesiones a aquellos patrimonios de hasta 500.000 euros.

Pero Vicente Guillén ha matizado que todo sistema tributario tiene que responder también a los principios de corresponsabilidad fiscal, "porque no vale decirles a los aragoneses que no van a pagar impuestos y a la vez exigir al Gobierno de España o de Aragón cada vez más ayudas e inversiones como hace el PP" al tiempo que ha añadido que "tampoco vale decir que hay que bajar impuestos y a la vez exigir a los gobiernos cada vez más gasto" porque en su opinión eso se denomina "demagogia fiscal" y de esto, "van sobrados los del PP".

En otro momento de su intervención, el portavoz socialista se ha referido a que Javier Lambán es el presidente de Aragón que más veces ha comparecido ante el pleno de las Cortes de Aragón, por eso ha rechazado la "cobardía política" que le achacan desde las filas del PP, sobre todo teniendo en cuenta que "Rudi delegó hasta en 28 ocasiones en sus consejeros para no comparecer ella" por lo que ha concluido: "Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces".