Guitarte dice que Azcón "depende de la ultraderecha" y critica que "no se ha cumplido" el acuerdo de A-TE con el PP

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Aragón-Teruel Existe en las Cortes autonómicas, Tomás Guitarte, ha afirmado este martes, tras reunirse con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, dentro de la ronda de contactos para aprobar los presupuestos de 2026, que el Gobierno regional "depende de la ultraderecha" y le ha reprochado que "no se ha cumplido" el acuerdo alcanzado por A-TE con el PP de cara a la investidura de Azcón en 2023.

En rueda de prensa, Guitarte ha señalado que Aragón-Teruel Existe quiere ser "la voz de todo el territorio de Aragón" y también "frenar la tendencia a la despoblación".

"Hoy todo van a ser buenas palabras, pero no se ha cumplido lo que nos prometieron", se ha quejado Tomás Guitarte, quien ha mencionado acuerdos de 2023 como abrir 54 habitaciones individuales en el nuevo Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel o el gobierno de alternancia PP-TE en la Comarca Comunidad de Teruel.

Sobre la alternancia en la Comunidad de Teruel, ha expresado que Teruel Existe desconoce "las cuitas internas" del PP, pero ha exigido el cumplimiento del acuerdo de 2023.

POWER POINT

Guitarte ha insistido en que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos porque es en el Parlamento "donde debe debatirse de verdad" en lugar de "opinar sobre un 'power point" porque "los ciudadanos tienen derecho a conocer los detalles".

"Si la idea es que haya elecciones, nos ponemos en modo electoral, estamos preparados, hemos estado haciendo los deberes en todo el territorio", ha advertido el portavoz de A-TE.

Ha dicho que "esta tarde viene Vox y de lo que se hable dependerá que haya elecciones o no" ya que "este Gobierno sigue dependiendo de la ultraderecha, le guste o no a Azcón".

El apoyo o no al techo de gasto depende de cuál sea, ha continuado Tomás Guitarte, quien ha deseado que el techo de gasto sirva para "acometer las reformas estructurales reales que necesita la Comunidad", mencionando la necesaria mejora de las carreteras y otras actuaciones en servicios públicos básicos, cuya puesta en marcha requiere "mucho presupuesto", proponiendo si es necesario "superar el techo de déficit que nos marcan, que luego se asume por el Estado".

Sobre la propuesta del PSOE de apoyar el techo de gasto, Guitarte ha insistido en que "el adelanto electoral depende más de Vox que del PSOE" y que la posición expresada este lunes por los socialistas responde más bien a "un juego táctico para que el PP no pueda decir que ellos no están por el consenso" cuando en realidad "no hay voluntad de pactar el presupuesto" y el PSOE pretende "coger con el pie cambiado al PP".