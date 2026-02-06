Guitarte pide el voto para Aragón-Teruel Existe: "Somos garantía de estabilidad y el freno a la extrema derecha"

El candidato a la Presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, en el mitin de cierre de campaña de Teruel Existe celebrado este viernes en Teruel. - TERUEL EXISTE

TERUEL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha pedido el voto a los aragoneses para su formación, que ha asegurado es "garantía de estabilidad y el freno a que la extrema derecha pueda llegar al gobierno", y ha mostrado su confianza en que a partir del próximo domingo se inicie "una nueva etapa de sosiego, de consenso, de colaboración y de progreso para el conjunto de Aragón y, consecuentemente, también para la provincia de Teruel".

Guitarte ha atendido a los medios de comunicación momentos antes de intervenir en el mitin de cierre de campaña en Teruel celebrado en el Centro San Julián, donde sus principales candidatos, arropados por el movimiento ciudadano, han defendido su proyecto basado en la "honestidad y la sinceridad", han lanzado duras críticas a la política de los grandes partidos y han reivindicado la importancia que el voto de los turolenses va a tener en estos comicios.

El candidato de la coalición ha hecho balance de las dos semanas recorriendo la Comunidad y, especialmente la provincia turolense: "Hemos intentado hacer una campaña hablando de Teruel, hablando de Aragón, de nuestro territorio, pero lamentablemente, --ha señalado-- los grandes partidos nacionales han venido de nuevo aquí, a hablar de sus asuntos de ámbito nacional y prácticamente no han tratado los problemas de Aragón".

Frente a ello ha asegurado el compromiso de que para su formación "lo prioritario" ha sido y será "hablar de nuestros problemas, buscar las resoluciones", ya que, "obviamente, no son los mismos ni son las vías y las disputas partidarias y sectarias que tienen en Madrid".

Pese a todo, Guitarte considera que tanto Teruel Existe como Aragón Existe han sido capaces de trasladar el mensaje de que son la única formación que ofrece un "modelo de comunidad para el futuro" que apostará por "el desarrollo de Aragón", con "oportunidades para todas las personas y todos los territorios", y que centrará su actividad "en la calidad de los servicios públicos"

"Vamos a proponer muchas cosas de las que desde la Transición siempre hemos estado deseando que constituyan el ser y la esencia de Aragón", ha declarado.

En su último discurso electoral, Guitarte ha pedido a los electores pensar muy bien su voto "que nos quieren extraer como hacen con nuestros recursos" porque los partidos nacionales "no vienen a hablar de Aragón sino de sus disputas" y ha señalado que Teruel Existe "nos habría gustado que hablasen de la despoblación o del sector primario, del modelo de comunidad que queremos, de educación, de sanidad". Y ha pedido "aprovechar la oportunidad que tenemos Teruel Existe y Aragón Existe".

También han intervenido la candidata número 2, Pilar Buj, el número 3 Joaquín Moreno, Beatriz Redón, cuarta en las listas, o el quinto, Jorge Santafé, y también Valero Aguayos, candidato por Huesca, y Carmen Herrero, número 2 por Zaragoza de Aragón Existe, con el que forman la coalición con la que esta formación concurre en todo Aragón.

Además, han estado también presentes muchos otros candidatos de la lista por Teruel, en un acto al que también ha asistido el procurador en el parlamento de Castilla y León por Soria ¡Ya! Angel Ceña.

