El candidato de Teruel Existe al Congreso, Tomas Guitarte, desde lo alto del Tossal de Santa Bárbara, en Valdeltormo, con el candidato al Senado, Daniel Sancho; la concejala y consejera comarcal Inmaculada Antón, y Josep Tiñena, de Teruel Existe Mazaleón - TERUEL EXISTE

TERUEL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Teruel Existe al Congreso de los Diputados, Tomás Guitarte, ha visitado Valdeltormo para hablar sobre energías renovables y otros megaproyectos previstos en esta parte de Aragón. "La provincia no será territorio de sacrificio si Teruel Existe puede impedirlo", ha enfatizado.

Guitarte ha dicho que Teruel Exista está "claramente comprometido" con que la implantación de renovables se lleve a cabo allí donde "realmente se pueda", siempre que "no afecte" al patrimonio natural ni al patrimonio cultural de Teruel y para ello se requiere una ordenación previa que indique dónde se puede y dónde no.

"No podemos dejar al libre albedrío --ha alertado-- de las empresas que se instalen donde quieran. Porque la realidad es que se está forzando a muchos de nuestros ayuntamientos a tener que protegerse ellos solos frente a estas implantaciones no reguladas, modificando sus planeamientos urbanísticos".

Este mensaje lo ha trasladado Guitarte desde lo alto del Tossal de Santa Bárbara, a 800 metros del pueblo de Valdeltormo, acompañado por el candidato al Senado, Daniel Sancho; la concejala y consejera comarcal Inmaculada Antón, y Josep Tiñena, de Teruel Existe Mazaleón, para exigir "respeto" al territorio, que se "aplique" la normativa ambiental y se establezca "de una vez por todas" la ordenación territorial a la que se comprometieron los gobiernos.

Guitarte también ha hablado de la llegada de otros macroproyectos, como las grandes plantas de biogás, "que salen como setas en el territorio". "Tenemos renovables fotovoltaicas y eólicas, tenemos biogás, tenemos minería... ¿Cuál es el destino de ese territorio? No puede ser que la provincia esté destinada simplemente a extraer sus recursos sin ningún compromiso con su desarrollo. La provincia de Teruel no será territorio de sacrificio siempre que Teruel Existe pueda impedirlo", ha vuelto a avisar.

Ha exigido que estas empresas colaboren con el territorio destinando una parte de su facturación, como sucede en el resto de Europa, entre un 2 y un 5 por ciento. "Eso es compromiso real con el desarrollo del territorio" ha considerar tras observar como los gobiernos, tanto de España como de Aragón, "están poniendo alfombras rojas o azules, ofreciendo excesivas facilidades e incluso haciendo una legislación casi a la carta de los intereses de estas grandes compañías", ha descroto.

A juicio de Teruel Existe esa "no" es la función de los poderes públicos, sino que el poder público "tiene la obligación de defender el interés de la mayor parte de la ciudadanía".

BLINDARSE

Por su parte, Inma Antón ha explicado cómo esta localidad ha tenido que "blindarse" ante la invasión de renovables, a través de su Plan General de Ordenación Urbana, la herramienta institucional que han utilizado para impedir la instalación de aerogeneradores industriales y centrales fotovoltaicas en casi el 97% del suelo no urbanizable.

Así se protegen terrenos agrícolas, espacios naturales y paisajes, especialmente espacios de la Red Natura 2000, o zonas de alto riesgo de incendios, ha comentado.

En este último punto, Guitarte ha hecho hincapié en el desarrollo del sector turístico de una comarca como la del Matarraña, "a la que estas instalaciones perjudicarían gravemente".

También son ejemplos de impactos perjudiciales los grandes centros de datos, ha avisado al argumentar que consumen cantidades "ingentes" de agua y cuyos impuestos "se les perdona sin que lleguen a repercutir en las arcas municipales ni en la calidad de vida de los vecinos".

Teruel Existe propone un modelo "más justo y democrático" para que las personas sean las protagonistas de la transición justa y el beneficio de la transición energética recaiga en las empresas y comunidades locales, a través del impulso al autoconsumo, la generación distribuida y las comunidades energéticas dotadas de sistemas municipales de almacenamiento, ha informado.

El agua y la energía "deben ser primero" para la economía productiva en la zona y la ciudadanía. En cuanto a los macroparques ya instalados, deberán pagar un canon que beneficie al desarrollo local.

BALSAS DEL MATARRAÑA

En Torre del Compte los candidatos han vuelto a exigir la ejecución de las Balsas laterales del Río Matarraña, infraestructuras pendientes desde el año 2005 (Dictamen de la Fresneda), y cuyo proyecto fue defendido y reconocido en el año 2018 en el Congreso de los Diputados.

"Como con todo lo que afecta al desarrollo de Teruel, pasan los años, las legislaturas y los presupuestos, y siguen sin hacerse", ha dicho Guitarte.

La Balsa dels Comellants --con una capacidad de 2,64 hectómetros cúbicos--, en la cabecera del río Tastavins, la Balsa de Planserrats, de 1 hectómetro cúbico, en el entorno de Cretas para regular el río Algás-, y la Balsa de Val de la Figuera, de 3 hectómetros cúbicos, en el río Matarraña, son "necesarias" para el desarrollo y modernización de los regadíos de esta zona, ha concluido.