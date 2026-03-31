Guitarte (A-TE) y Abengochea (IU) exigen "unas condiciones mínimas de personal" para realizar su trabajo en las Cortes

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, su homólogo de A-TE, Tomás Guitarte, y la diputada de IU, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe (A-TE) en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, y la diputada de IU, Marta Abengochea, han rechazado el acuerdo alcanzado por PP, PSOE y Vox en la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico para la distribución de las subvenciones que se asignan a los grupos parlamentarios, ya que se aplicará "un criterio arbitrario proporcional puro" que limitará su capacidad para contratar personal. Han exigido "unas condiciones mínimas de personal" para realizar su trabajo en la cámara y no descartan explorar la vía judicial.

La Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón ha establecido, en su reunión de este martes, el régimen de subvenciones para el funcionamiento de los grupos y agrupaciones parlamentarias durante la XII legislatura, que, entre otras cuestiones, añade el criterio de proporcionalidad establecido en la normativa parlamentaria para el reparto de los más de dos millones de euros que conforman los gastos de personal de forma anual.

Esta partida forma parte del nuevo marco económico que servirá para garantizar el funcionamiento de las formaciones políticas con representación parlamentaria, que ha salido adelante con los votos del PP, PSOE y Vox, oponiéndose CHA, A-TE e IU, y que se completa con una subvención fija de 7.838,14 euros al mes para cada grupo, mientras que las agrupaciones recibirán 5.155,98 euros. A esta cuantía se suma una cantidad de 2.159 euros al mes por diputado, que incluye la actualización del IPC a la cantidad anterior.

La distribución de los gastos de personal, de naturaleza finalista, atendiendo al citado criterio de proporcionalidad, incluirá una cifra que supera ligeramente los 783.000 euros para el PP, mientras que el PSOE recibirá más de 543.000, Vox, prácticamente 423.000, y CHA, por encima de los 181.000 euros. Las dos agrupaciones parlamentarias del Grupo Mixto, Aragón Teruel-Existe e IU Aragón, dispondrán de más de 60.000 y 30.000 euros, respectivamente, dentro de este apartado.

En rueda de prensa, Marta Abengochea ha hecho notar que la carga de trabajo de los grupos con menos diputados, en su caso una agrupación parlamentaria del grupo mixto, es "proporcionalmente mucho mayor" que la de los grupos con más escaños, de forma que aplicar un criterio proporcional puro es "injusto" y "no se sostiene", considerando que "debería garantizarse ese mínimo" porque con el sistema acordado el funcionamiento de las agrupaciones parlamentarias se ve "gravemente comprometido".

Ha comentado que el grupo mixto, formado por A-TE e IU, ha propuesto cuatro alternativas, pero PP, PSOE y Vox no han tenido en cuenta ninguna y han llevado a cabo "una cacicada", de forma que "tanto PP como PSOE salen ganando recursos y los grupos pequeños salen perdiendo". Ha aseverado que "la batalla tiene que seguir".

"Es una suerte de mercadeo, de rapiña de los grupos con más diputados a costa de los pequeños", ha continuado Abengochea, para quien el PP se ha plegado a "las exigencias de Vox", criticando también "la avaricia" del PSOE porque gana recursos con cinco diputados menos que en la anterior legislatura. Ha dicho que la presidenta de las Cortes, María Navarro, ha cambiado de opinión "en poco tiempo", ya que en su discurso de toma de posesión defendió el pluralismo político.

CRITERIO PROPORCIONAL PURO

Por su parte, Tomás Guitarte ha criticado "la ruptura con la costumbre de esta cámara desde su constitución" ya que "siempre se dotó de medios suficientes a los grupos minoritarios para que realizasen su labor".

Es la primera vez que se aplica el criterio proporcional puro, se ha quejado Guitarte, insistiendo en que durante las once legislaturas anteriores los grupos minoritarios tenían recursos mayores de los que les correspondían matemáticamente para facilitar su funcionamiento: "El reglamento de las Cortes y la Constitución así lo recogen".

El portavoz de A-TE ha puesto de relieve "la hipocresía" de Vox y ha hecho hincapié en que "hay un pacto" entre PP, PSOE y Vox porque se han puesto de acuerdo "para repartirse las subvenciones", aplicando "el rodillo" parlamentario.

"Habrá que reducir el personal", ha lamentado Guitarte, quien ha apuntado que A-TE ha perdido un escaño, el 33 por ciento de su representación en la legislatura anterior, pero la subvención asignada se ha reducido más de un 60 por ciento, lo que responde a "la voluntad real de estrangular a los grupos".