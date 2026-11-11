Guitarte (TE) apoya la huelga general: "En el medio rural tenemos un problema muy serio de vivienda"

Los diputados autonómicos de Teruel Existe Tomás Guitarte y Pilar Buj, y la concejal en la ciudad de Teruel Beatriz Redón. - TERUEL EXISTE

TERUEL 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Teruel Existe al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, Tomás Guitarte, ha expresado este miércoles, 11 de noviembre, su apoyo a la huelga general que tiene lugar en toda España: "En el medio rural tenemos un problema muy serio de vivienda", ha afirmado.

En rueda de prensa, Guitarte ha recordado que fue, precisamente, hace 26 años, el 29 de noviembre del año 2000, cuando se produjo el paro de la provincia de Teruel "para evidenciar el abandono y el olvido" que sufría esta provincia.

"Ahora parece que el problema de la vivienda solo sea un problema de las grandes ciudades. Parece que solo haya áreas tensionadas en Madrid o Barcelona. Parece que sea un problema ajeno a nuestro medio, y no es así. En las pequeñas ciudades, como Teruel o Alcañiz, en nuestros pueblos y en el medio rural, también existe un problema muy serio de vivienda", ha realzado.

Se trata de "un problema muy serio que está impidiendo, en buena medida, los procesos de repoblación y el asentamiento de la población", ha destacado Guitarte, explicando que "a veces la carencia de vivienda está generando que la gente tenga que salir en busca de vivienda pública a una gran ciudad o a una cabecera de comarca".

Tomás Guitarte ha enfatizado que las manifestaciones convocadas por los sindicatos son necesarias "para poner en evidencia el problema de la vivienda, por ejemplo cómo la falta de vivienda hace que mucho empleo que se oferta en el medio rural al final acabe desestimándose porque la gente no tiene la posibilidad de alojarse en el medio rural".

"La realidad es que en el medio rural no es que falte vivienda en sí, lo que falta es vivienda en el mercado. En muchos pueblos hay viviendas vacías, hay viviendas que no reúnen condiciones de habitabilidad porque nunca se ha hecho el esfuerzo de apoyar su rehabilitación y su puesta en el mercado por parte de los propietarios", ha señalado.

LEYES DE VIVIENDA

El candidato de Teruel Existe ha hecho hincapié en que todas las referencias al medio rural de la ley estatal de vivienda son aportación de este partido, lo que también promueven en Aragón.

"Apostamos por la creación de un parque público de vivienda en alquiler, también en los pueblos y en las pequeñas comarcas, no solo en las ciudades, y para eso hace falta poner en marcha, de verdad, al conjunto de las administraciones".

"Aquí hay que colaborar: el Estado tiene que colaborar, la comunidad autónoma tiene que colaborar, las comarcas y los ayuntamientos también" porque "es un problema general de todos".

El parque público de viviendas en España representa el 1,5% del total, mientras que la media de la UE es del 10%, y en Teruel "es prácticamente insignificante y testimonial", ha continuado Guitarte.

"Quedan viviendas de camineros, de Adif y de determinadas instituciones públicas que están obsoletas para su uso, pero que en su momento tuvieron este mismo problema y generaron vivienda", ha expuesto el dirigente de Teruel Existe, quien ha propuesto recuperarlas mediante "un plan de choque inmediato" para ponerlas en el mercado y atajar el problema en Teruel "de verdad".

"Mientras se genera toda esa promoción de vivienda pública de alquiler, hay que afrontar las situaciones a corto plazo, como las situaciones de vulnerabilidad", por lo que "son necesarios determinados reales decretos y determinadas medidas que atajen el problema del día a día: la falta de acceso de nuestra gente joven a poder tener una vivienda, mínimamente en alquiler, y también las situaciones de vulnerabilidad, como las que vivimos con el caso de Maricarmen".

La candidata número dos de Teruel Existe al Congreso y concejal en la capital provincial, Beatriz Redón, ha recordado que en el último Pleno municipal su grupo político planteó soluciones al problema de la vivienda con las parcelas de suelo disponibles.

"Por ejemplo, la parcela que hay detrás del Mercadona en La Fuenfresca, una parcela de más de 2.000 metros que daría cabida perfectamente para hacer viviendas y también para prestar servicios muy demandados por el propio barrio, como un centro de día o una escuela infantil", ha propuesto.