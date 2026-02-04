Guitarte (A-TE) denuncia "la campaña sucia" de Izquierdo con "infundios, medias verdades e insinuaciones"

El candidato de Aragón-Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, en rueda de prensa. - ARAGÓN-TERUEL EXISTE.

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Aragón-Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha denunciado este miércoles "la campaña sucia" del PAR y su candidato, Alberto Izquierdo, contra A-TE con "infundios, medias verdades e insinuaciones" para "enturbiar lo que debería ser un debate de ideas".

"El señor Izquierdo es el último representante de un partido que en tiempos fue importante para Aragón y que si ha llegado a esta situación de práctica extinción es en buena parte por sus malas artes", ha asegurado Guitarte.

Ha afirmado que Izquierdo "está condenado por el juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza y por la Audiencia Provincial de Zaragoza por manipular el Congreso del PAR".

"Llevo toda la campaña sufriendo ataques en redes o insinuaciones maliciosas. La última, hace referencia a unos contratos menores que asegura que se llevó mi mujer y de los que se supone que yo me he lucrado y esto lo dejó caer en el debate que tuvo lugar en Aragón Televisión que reunió a más de 100.000 espectadores".

Ha aclarado que "estas insinuaciones tienen que ver con un contrato por la Dirección de Obra del Hospital de Teruel que ganó la empresa de mi mujer en concurso público en 2018, es decir, hace casi ocho años, cuando ni yo ni mi mujer teníamos ninguna representación pública".

"Sabemos que hoy se ha presentado una denuncia contra mi mujer en el juzgado y miren si somos transparentes que si alguno de ustedes no lo conocía nosotros lo estamos contando aquí porque no tenemos nada que esconder. Y lo primero que queremos aclarar es que es muy fácil ir al juzgado y poner una denuncia".

"El señor izquierdo que sepamos no lo ha hecho. Amaga pero no va. Él ha sido el tonto útil del señor José Luis Campos, que es quien verdaderamente ha presentado esa denuncia" y "solo queremos recordar, aunque es obvio, que las denuncias tienen que ser admitidas a trámite, porque si no son un papel mojado", ha añadido.

"Nosotros lo contamos solo cuando la denuncia nos la admiten a trámite, como fue por ejemplo el caso de la denuncia que pusimos al señor Rando, alcalde del PSOE de Calamocha y al señor Campos, empresario". "Esa denuncia sí que está admitida a trámite, se está investigando y queda en manos de los jueces".

También ha mencionado la denuncia contra la alcaldesa de Mosqueruela, del PSOE, que fue admitida a trámite el 30 de enero "y es por un presunto delito de prevaricación administrativa, pero no lo habíamos contado y no lo habíamos querido hacer público precisamente para no enturbiar la campaña electoral".

"Tenemos la sensación de que el señor Izquierdo con sus insinuaciones baturras y el señor Campos con sus denuncias están cumpliendo un papel, el de ensuciar nuestra reputación".

"La realidad es que nos quieren hacer callar incluso con amenazas telefónicas, anónimas, pero aquí nos tienen para dar todas las explicaciones que sean necesarias", pero "no nos vamos a esconder, no nos vamos a callar, no nos vamos a ocultar en las redes sociales".