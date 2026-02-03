Guitarte (A-TE): "Lo importante no es con quién podamos pactar, sino que se pueda cumplir nuestro programa"

Tomás Guitarte, candidato de la Coalición Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, en la entrevista con Europa Press. - RAMON COMET

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Aragón-Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press que "lo importante no es con quién podamos llegar a pactar, sino que se pueda dar cumplimiento a nuestro programa".

Aliarse con el PP para gobernar tras las elecciones del 8F sería "novedoso" porque "las diferencias de programa son considerables", pero "hay quien dice que las relaciones entre contrarios se llevan mejor que entre afines porque no se pisan los ámbitos de apoyo", ha expuesto Guitarte.

"El objetivo para nosotros es que los aragoneses, cuantos más mejor, confíen en el proyecto de Aragón Existe y en el de Teruel Existe y que vean en él una solución a sus problemas cotidianos en sanidad, en educación, en dependencia, es decir, en todo aquello que más valora el ciudadano, que le afecta su vida cotidiana y que muchas veces queda en segundo plano de la acción política".

"Parece ser que pactar --el PP-- con Vox que es el que va a dar unas mayorías más amplias" es el pacto natural y que "ese otro pacto que muchas fuerzas ven como alternativa para evitar que las políticas de extrema derecha puedan llegar a tener posición relevante en el Gobierno de Aragón. La responsabilidad se nos achaca solo a nosotros, pero realmente hay otras fuerzas que también podrían comprometerse en ese acuerdo. Igual que se nos exige a nosotros, se le podría pedir al PSOE o a Chunta o a otras formaciones".

"No sé si se confía más en nosotros porque saben que tenemos una capacidad mayor de diálogo" porque "somos dialogantes, tendemos a tender puentes, a buscar soluciones que garanticen la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma, pero todo pasa porque aquel que quiera hablar con nosotros se comprometa a cumplir nuestro programa"

Ha destacado "la solvencia o la credibilidad que trasladamos a los ciudadanos de que estamos en política, precisamente, por cuestiones que les afectan a su vida diaria, para mejorarla, y por la calidad de los servicios que reciben". También ha expresado que "los turolenses van a saber apreciar que el único voto útil, verdaderamente, para la provincia es apoyar a Teruel Existe".

"Es esa implicación de cercanía que ven que somos alguien más como ellos --los ciudadanos--, uno más de ellos y no una clase política alejada que está en la estratosfera", aunque Teruel Existe ya es "un partido formal" que da curso a los 26 años de historia del movimiento ciudadano del mismo nombre.

En 1999 el movimiento ciudadano "decide crear una herramienta de participación política que fue la agrupación de electores, con la que --después-- concurrimos al Congreso y al Senado y, posteriormente vimos las dificultades que tenía seguir concurriendo como agrupación de electores y creamos el partido político, que no deja de ser sino una herramienta del movimiento ciudadano".

POLÍTICA DE LO COTIDIANO

La Coalición Existe es "la formación política de lo cotidiano, del día a día, de las cosas de andar por casa" y su único pacto será "con los tulorenses y con los aragoneses más que con otras fuerzas políticas".

A Aragón Existe le faltaron apenas 190 votos para conseguir un diputado por Zaragoza. "Estuvimos ahí rozando el larguero y fue una lástima no poder entrar" y ahora "estamos convencidos de que esta vez sí que se va a conseguir" porque "la candidatura de Aragón Existe por Zaragoza es una candidatura muy potente, muy solvente". Ha comentado que encabeza la candidatura de Aragón Existe por Zaragoza Raúl Burillo, pero forma parte de la lista electoral el ex lugarteniente del Justicia de Aragón y abogado Javier Hernández, también Carmen Herrero, entre otros.

"Lo que buscamos es que este proyecto global se consolide en toda la Comunidad Autónoma como esa formación relevante que muchas veces hemos aspirado a tener todos los aragoneses. Una formación capaz de trasladar al conjunto del Estado el peso específico de la Comunidad Autónoma, que sea transversal y tan plural como la sociedad a la que queremos representar y que, de una vez por todas, tengamos una fuerza propia, potente y capaz de tener una política hacia dentro de la Comunidad con un modelo consensuado entre todos los aragoneses y de defensa de sus intereses hacia el exterior".

"En Teruel, por el trabajo realizado, tanto como movimiento ciudadano como por la herramienta política, tenemos un peso específico muy potente", ha manifestado Tomás Guitarte, considerando que "las demás formaciones ahora solo vienen de vez en cuando, cuando los --políticos-- nacionales hacen acto de presencia en un proceso electoral, pero luego se desentienden y no hay ningún compromiso de desarrollo con esta tierra".

EXTRAER VOTOS

"Nosotros decimos que igual que durante la historia han venido a extraernos los recursos naturales, ahora algunas formaciones vienen a extraernos el voto, o sea, a apropiarse del voto, pero no para el beneficio de los tulorenses, sino para el de sus propias formaciones políticas".

Aragón Existe "es una fuerza aragonesista, pero también mucho más: Es una fuerza que aspira a reflejar al conjunto de la sociedad aragonesa con todas sus particularidades en las que caben muchas procedencias ideológicas o muchas sensibilidades diferentes, pero que están todas ellas que sean capaces de apostar por el desarrollo de determinados proyectos, trabajar por proyectos, trabajar por objetivos entre los que podamos estar de acuerdo todos".

"Lamentablemente a los partidos de ámbito estatal parece que les interesa convertir estas elecciones autonómicas en unas elecciones donde el debate sea más nacional que autonómico" y la coalición Existe echa en falta "debates muy puntuales sobre lo que necesita Aragón, sobre las posibilidades que hay de actuar en Aragón, y parece que todo el debate sea si Sánchez o si Vox, es decir, políticas nacionales".

"La gestión que ha hecho en esta última legislatura Pedro Sánchez va a penalizar al Partido Socialista porque ha tomado acuerdos que van muchas veces en contra de los intereses de los aragoneses", ha enfatizado Tomás Guitarte".

Ha aludido así al "estar jugando con el modelo de financiación autonómica de una manera tan desacertada en el fondo y en la forma con los intereses de Aragón, el estar negándose a aplicar, por ejemplo, las ayudas al funcionamiento al 20% de los costes laborales en la provincia de Teruel como autoriza la Unión Europea, el no hacer las infraestructuras y los acuerdos que tenía pactados con Teruel existen, no desarrollar la A68, ni la A40, ni la A25".

DEJACIÓN DE FUNCIONES

A su juicio, "ha habido una dejación de funciones del Gobierno central respecto a Teruel y respecto a Aragón que creemos que es muy difícil de defender cualquier posición distinta en este momento: Todo suena a cambio de postura por interés electoral, pero a ningún compromiso real. Todo suena a vacío, todo suena a hueco".

Mientras tanto, "el Gobierno de Azcón ha vivido más de una política de imagen y promesas, de marketing político y publicidad que de realidades", ha dicho Guitarte, mencionando la política sanitaria, con falta de especialistas, de cobertura de plazas, de consultorios médicos que no están bien dotados, e igualmente en educación, lo que denota una "falta de gestión que puede penalizar al Gobierno de Azcón pese a esa política de grandes inversiones y eventos que, realmente, el ciudadano de a pie no ve que le beneficien".

Ha expresado su preocupación por el proyecto del Clúster del Maestrazgo, que Teruel Existe hará "todo lo posible por frenar", para lo que ha recurrido ante los tribunales la autorización, convencidos de que la declaración de impacto ambiental será declarada nula "porque hay errores técnicos de bulto".

"Si lo declaran nulo y las obras ya se han ejecutado el daño habrá sido irreversible". "Hay que hacer lo posible por paralizar el inicio de las obras porque hay sombras de corrupción", ha concluido el candidato.

