Guitarte (Teruel Existe) considera un "insulto a la inteligencia" lo dicho por Sáiz sobre las ayudas al funcionamiento

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel, Tomás Guitarte, ha calificado de "insulto a la inteligencia" las recientes declaraciones de la ministra Elma Sáiz en las que afirma que las ayudas al funcionamiento del uno por ciento en los costes salariales que se aplican en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria está generando un aumento de la demografía de estos territorios.

"Nadie puede pensar que una ayuda en torno a los 18 euros por cada nueva contratación contribuye a crear empleo o a tomar decisiones de asentamiento empresarial" ha reprochado Guitarte.

"Lo que ha de hacer el Gobierno es elevarlas hasta el 20% de los costes laborales, que es lo que autoriza la Unión Europea, y dejarse de intentar confundir con esta medida", ha reclamado.

Guitarte ha recordado que el Gobierno aplicó esta medida "por exigencia de Teruel Existe", pero que aplicó en unas cuantías irrisorias. Exigimos que se eleven al 20%, como se comprometió en los Presupuestos Generales de 2022", algo que luego no aplicó en su desarrollo de los presupuestos de 2023, ha criticado.

Guitarte también se ha dirigido al Gobierno de Aragón, al que ha pedido que "deje de usar esta reivindicación como arma arrojadiza partidista contra el Gobierno central" y le ha instado que intente contribuir con su propia aportación al establecimiento de "unas ayudas al funcionamiento dignas y que sean eficaces".

La autorización que dio la UE para estas ayudas se refiere a que no se considerarán ayudas de Estado las dadas a la creación de empleo de estas provincias, pero que esta aportación "puede hacerse tanto desde el Gobierno central como desde el autonómico", ha subrayado Guitarte, quien ha lamentado que "no estamos viendo voluntad" en ese sentido no desde el Gobierno central ni desde el autonómico.

"Exigimos que ambos se pongan de acuerdo y se implanten de una vez antes de que sea demasiado tarde y termine la autorización dada por la UE" unas ayudas al funcionamiento en torno al 20% o un porcentaje cercano, ya que es la única manera de ser eficaces, como se ha demostrado en otros territorios de la Unión", ha concluido.