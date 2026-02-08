Guitarte (Teruel Existe) pide a los ciudadanos que salgan a votar porque "hay que ejercer este derecho"

El candidato de Teruel Existe a la Presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, vota en Navarrete del Río, localidad de Calamocha. - TERUEL EXISTE

CALAMOCHA (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Teruel Existe y candidato a la Presidencia de Aragón, Tomás Guitarte, ha pedido a los ciudadanos que salgan a votar, "a todos los turolenses, a todos los aragoneses", pese a la lluvia o el frío que pueda hacer esta jornada porque "el voto es uno de los principales recursos que como ciudadanos tenemos y hay que ejercer este derecho".

Guitarte ha votado en Navarrete del Río, localidad del municipio de Calamocha en la que le corresponde al no haber colegio electoral en Cutanda, su lugar de residencia. Ha acudido acompañado de otros miembros de su familia.

"Hoy decidimos cuál es el futuro de la provincia de Teruel, decidimos cuál es el futuro de Aragón y es muy importante que se cuente con nuestro voto" ha manifestado Guitarte, tras explicar que en su partido están "muy ilusionados" con los resultados que puedan salir de esta jornada electoral.

