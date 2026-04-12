Hannibal Laguna será jurado de la Aguja Goyesca 2026, que se celebrará en la plaza del Pilar de Zaragoza el 25 de abril

Archivo - El diseñador Hannibal Laguna (i) durante un desfile en la 82º edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en Ifema de Madrid, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diseñador internacional Hannibal Laguna será el presidente del Jurado de la Aguja Goyesca 2026, en la décima edición de este certamen de moda en el que se une arte y moda, y que se celebrará en la plaza del Pilar de Zaragoza el 25 de abril.

Según ha señalado el propio diseñador, Hannibal Laguna, ha declarado que es un "honor" formar parte del jurado del Premio Aguja Goyesca, una iniciativa que sitúa la moda en el ámbito de la "cultura viva".

En un momento en el que la creación contemporánea busca nuevas narrativas, este certamen propone un diálogo que ha calificado de "fascinante" porque es "reinterpretar, desde el diseño, la vida y obra de Francisco de Goya".

A su parecer, se trata de un ejercicio "exigente que invita a comprender su universo, su mirada crítica y su capacidad para captar la belleza y la oscuridad de su tiempo, y trasladarlo al tejido, a la forma y al movimiento".

La Aguja Goyesca cumple, además, una labor "esencial", ha comentado Laguna al argumentar que "conecta talento emergente y trayectoria profesional, generando un espacio de encuentro que impulsa el sector, con criterios que reconocen la originalidad, la innovación y la sostenibilidad".

Este premio no solo reconoce colecciones, sino que "impulsa talento, construye futuro y reivindica la moda como expresión cultural de primer nivel". Tras agradecer que haya sido elegido parte del jurado ha trasladado su reconocimiento a la Cámara de Comercio de Zaragoza y a El Corte Inglés, por "impulsar y sostener iniciativas como esta".

JURADO Y CONCURSANTES

Junto al conocido diseñador, formarán también parte de este jurado la directora general de CARTV y presidenta de FORTA, Raquel Fuertes; la directora de Club Cámara, por parte de Cámara de Comercio, Natalia García; y el social media manager en El Corte Inglés, Samuel Caraballo, como representante de El Corte Inglés, patrocinador principal del evento.

El Certamen de Moda Aguja Goyesca, organizado por la Cámara de Comercio, que se celebrará el próximo sábado 25 de abril, en la Plaza del Pilar contará con los siguientes finalistas.

En la categoría profesional optarán al galardón Begoña Ayala Fernández, María Fuertes Roy, Alexis Jiménez Magallón y Carmen González Llaneza.

Por su parte, en la categoría estudiante competirán Sergio González Rodenas, África Rello Rello, Astrid Sahagún García y el dúo formado por Aura Morell y Andrea Rodríguez.