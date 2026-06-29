Archivo - Harinera ZGZ inicia su programación de verano con juego en familia y teatro títeres - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Harinera ZGZ inicia esta semana su programación de verano con dos propuestas dirigidas al público familiar que combinan juego, creatividad y artes escénicas. Este espacio municipal del distrito de San José, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, abre así una nueva agenda de actividades estivales con iniciativas pensadas para disfrutar en familia y acercar la cultura accesible a todos los públicos.

La primera cita tendrá lugar este martes, 30 de junio, de 18.30 a 20.00 horas, con 'Laberinto del Cachivache', de BRiNCaVaL. Se trata de una actividad familiar de juego libre acompañado que invita a descubrir un espacio lúdico construido a partir de objetos reutilizados.

La propuesta plantea un recorrido creativo en el que nada es lo que parece y en el que los participantes podrán explorar rincones de juego, dejar volar la imaginación y reflexionar, de una manera cercana y divertida, sobre la cantidad de residuos que generamos y las nuevas vidas que pueden tener los objetos.

La actividad estará guiada por la excéntrica creadora de este curioso laberinto, que acompañará a las familias en una experiencia de juego, creatividad y descubrimiento. 'Laberinto del Cachivache' abre además el ciclo de verano de Harinera con una propuesta que pone en valor el juego como herramienta de aprendizaje, convivencia y sensibilización ambiental.

JULIO

La programación continuará el jueves, 2 de julio, a las 19.30 horas, con 'Vida', de la compañía Javier Aranda, un espectáculo de teatro de títeres sin texto que ha recibido numerosos premios y reconocimientos. A partir de dos manos y una canasta de costura, la obra construye un universo íntimo y conmovedor en el que los personajes nacen, crecen, se reproducen y mueren ante los ojos del público.

'Vida' habla del paso del tiempo y del ciclo vital a través de un lenguaje escénico delicado, cercano y lleno de ternura. La pieza combina con maestría comicidad, emoción y dominio del teatro de objetos, en una propuesta que ha consolidado a Javier Aranda como una de las figuras destacadas del teatro de títeres.

Las inscripciones para participar en estas actividades pueden realizarse enviando un correo electrónico a 'harinera@zaragozacultural.com' o de forma presencial en la propia Harinera ZGZ, en sus horarios habituales de apertura, de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 horas.

Toda la programación de Harinera ZGZ de verano, que continúa en julio y agosto se pude consultar en la agenda municipal 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/cultura/evento/program...'.