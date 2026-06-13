Harinera ZGZ propone un verano lleno de cultura, creatividad y participación para todos los públicos

Una de las actividades que se desarrollan en Harinera ZGZ. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Harinera ZGZ presenta su programación de verano con una amplia oferta cultural gratuita dirigida a públicos de todas las edades. Entre junio y agosto, el centro municipal de cultura accesible se convertirá en un espacio de encuentro, aprendizaje y creación compartida a través de espectáculos, talleres, propuestas familiares, cine y actividades vinculadas a la danza, la música, las artes visuales y la sostenibilidad.

La programación arrancara este mes con actividades vinculadas al Mercado Medieval de las tres culturas (hoy se celebra el Taller de caligrafía medieval con Ricardo Vicente) y la colaboración con el Festival Internacional de Danza Trayectos, que regresa a Harinera con el proyecto COREA. Máquina de escribir danza, una innovadora propuesta que conecta escritura y movimiento a través de un alfabeto coreográfico y un dispositivo interactivo que permite transformar palabras en danza.

El sábado 27 de junio, Harinera participará también en una nueva edición de la Noche en Blanco, consolidando su presencia en una de las grandes citas culturales del año en Zaragoza.

Con esta programación, Harinera ZGZ refuerza su apuesta por una cultura participativa, accesible y transformadora, también en verano. Toda la programación es gratuita y pueden consultarse en https://www.zaragoza.es/sede/portal/cultura/harinera/agenda. Las actividades con aforo limitado requieren inscripción previa a través del correo harinera@zaragozacultural.com.

TARDES DE VERANO PARA DESCUBRIR ARTISTAS Y NUEVAS HISTORIAS

Uno de los ejes principales de la programación será el ciclo Tardes Únicas, una selección de espectáculos para público adulto que llenarán las tardes estivales de teatro, humor, música, narración oral y títeres.

Entre las propuestas destacan Vida, del reconocido titiritero Javier Aranda; el homenaje a los cómicos ambulantes de Daniel Tejero; el monólogo 'En la parra', de Jorge Huerta; la música de raíz latinoamericana de Alma de Cántaro; y la revisión contemporánea del universo de Miguel Gila que propone Zoótropo Teatro con '¿Está Gila?'.

ACTIVIDADES FAMILIARES PARA IMAGINAR OTROS MUNDOS

El público infantil y familiar contará con el ciclo Pequeñas miradas, grandes mundos, una invitación a descubrir la diversidad, la creatividad y la imaginación a través de cuentos y espectáculos especialmente pensados para niñas y niños.

La programación incluye propuestas como Cazadores de monstruos, Violeta se va de viaje o Istorias de l'Ortal, que combinan narración, humor, tradición oral y educación en valores.

TALLERES PARA DESPERTAR NUEVAS PASIONES

Bajo el título Los buenos propósitos, Harinera propone una completa programación de talleres que invitan a experimentar disciplinas artísticas y creativas muy diversas.

La oferta incluye actividades de escritura de canciones, cerámica, ecoprint textil, fotografía, construcción de títeres, expresión vocal, creación plástica con materiales naturales o diseño de sombreros con materiales reutilizados, además de propuestas familiares de juego libre y creatividad sostenible. Todos los talleres son gratuitos y requieren inscripción previa debido al número limitado de plazas.

CINE CLÁSICO A LA SOMBRA

Tras la excelente acogida del pasado verano, vuelve también Cine a la sombra, un ciclo dedicado a los grandes clásicos del cine mudo y la comedia. Durante los meses de julio y agosto podrán verse algunas de las obras más emblemáticas de Charles Chaplin y Buster Keaton, ofreciendo una oportunidad única para acercarse a los orígenes del séptimo arte en un ambiente relajado y accesible para todos los públicos. El ciclo es de acceso libre hasta completar aforo.

Toda la programación puede consultarse en el siguiente enlace: 'zaragoza.es/sede/portal/cultura/harinera/agenda'