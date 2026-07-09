Hereu destaca la oportunidad del turismo religioso con el impulso de la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano

Firma en Zaragoza del convenio entre la Asociación de Municipios el Camino Ignaciano (AMCI) y la Compañía de Jesús - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado la "oportunidad" que supone para el turismo religioso la ruta por España que le llevó a la conversión a San Ignacio de Loyola, tras la firma en Zaragoza del convenio entre la Asociación de Municipios el Camino Ignaciano (AMCI) y la Compañía de Jesús "una organización multinacional" para potenciar este trazado.

"Es un gran proyecto y lo que más me encanta es que tiene una relación con lo local muy potente sobre España y, es verdad, que le queremos dar mayor protagonismo turístico. Desde el punto de vista de la política pública turística nosotros le queremos dar más relieve y por eso cogemos las oportunidades", ha asegurado Hereu.

En su intervención tras la firma del acuerdo, Hereu ha recordado que este camino "no es algo al azar, es la pasión, la devoción de una persona que hace más de 500 años generó desde Loyola (Azpeitia) hasta Manresa un camino espiritual, de transformación" y que dio pie al nacimiento de una orden religiosa al cabo de unos años, la Compañía de Jesús, que "encarna valores universales y de la fe".

"Creo que es bueno recordar que es un camino de peregrinaje y que tiene un origen religioso y el preservar estos valores le da un elemento más al fundacional y esencial de este camino, desde la relación con Dios, con uno mismo, con los demás y con algo que a mí me encanta que es la casa común, o sea, el planeta", ha apostillado.

Hereu ha incidido en que el Camino Ignaciano es una "gran oportunidad" para el desarrollo social, territorial, cultural y turístico para ser una "magnífica experiencia", que recorre desde Euskadi, pasando por Navarra, La Rioja, Aragón y finalmente Cataluña, que "expresa uno de los grandes valores de España, que es su diversidad".

Otro aspecto que ha comentado es la diferencia de tamaño de los municipios que lo integran, desde el mayor que es Zaragoza con más de 700.000 habitantes a otros que no llegan a los cien vecinos. "Es un proyecto bonito y lo que más me encanta es que tiene una relación con lo local muy potente sobre una España a la que le queremos dar mayor protagonismo turístico", ha reiterado.

Hereu, quien fue alcalde de Barcelona, ha aludido a la "generosidad y grandeza de unirse" de todo estos municipios para crear esta alianza de 72 localidad y que se encamina hacia las 92 de ocho provincias, cinco comunidades autónomas y 655 kilómetros de una "magnífica experiencia".

"Todo esto es importante para el Gobierno de España en este ámbito porque estamos convencidos de que el turismo nos ayuda a ser mejores". Ha aportado el dato de que el año pasado llegaron a España 97 millones de turistas internacionales, que supone en términos de inyección de prosperidad 134.000 millones de inyección de gasto en destino en la economía nacional.

"Es una gran oportunidad y por eso lo tenemos que cuidar y gestionar correctamente", ha incidido para añadir que de entre todos los turistas 250.000 vienen por motivos religiosos y de peregrinación. "Es un dato relevante al que también dedicamos esfuerzos porque estamos generando experiencias de turismo religioso. Queremos formar parte de este camino y caminaremos juntos", ha invitado.

Para el ministro estas cifras suponen una "gran oportunidad" que hay que "cuidar y gestionar correctamente". Tras aseverar que España "es inmensa en su diversidad" ha avisado de que si no se hacen bien los deberes "ya no podrá venir mucha más gente", si bien desde el Gobierno central "estamos para hacer los deberes y que venga más gente, sobre todo aportando más valor añadido", que pasa por crecer más en calidad que en cantidad.

"Esto solo lo logramos con la sostenibilidad social, ambiental y económica del modelo", ha afirmado para declararse partidario de desconcentrar destinos, diversificar la experiencia, desestacionalizar a lo largo de todos los meses y digitalizar la experiencia", ha enumerado.

MOTOR DE DESARROLLO

Anteriormente ha tomado la palabra la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha señalado este camino recrea la histórica peregrinación de San Ignacio de Loyola en 1522 y es "mucho más que una ruta de superación personal y espiritual" en la que Zaragoza "no es un simple punto de paso en este mapa tan especial, sino una parada obligatoria para el espíritu".

Ha relatado que San Ignacio en su peregrinaje llegó a los pies de la Virgen del Pilar "a tomar ánimos y a venerarla, lo que refuerza el interés y el espíritu de esta ruta", ya que en la Virgen del Pilar "buscó consuelo, inspiración y la fuerza interior necesaria para cambiar el rumbo de la historia".

Chueca ha señalado que ese mismo espíritu de superación y acogida es el que define a Zaragoza y la Ruta Ignaciana es un "ejemplo perfecto de turismo sostenible, de interior, accesible".

Ha coincidido con el ministro en la importancia de la descentralización y la búsqueda de otros destinos que "muevan hacia un turismo diferente al convencional y que den la oportunidad a distintos municipios para poder dar a conocer su cultura, patrimonio, historia y la riqueza patrimonial gastronómica". Para Zaragoza, el turismo es, "sin duda, un motor económico, social y cultural de primer orden", ha enfatizado.

APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES

El presidente de la AMCI y alcalde de Manresa, Marc Aloi i Guardia, se ha mostrado convencido de que el compromiso manifestado en todo momento por el ministro "se traducirá también en más apoyo material para hacer crecer este proyecto que beneficiará el conjunto de los territorios".

Ha instado a los gobiernos autonómicos y a las diputaciones provinciales a "jugar un papel importante en este Camino Ignaciano" y ha avanzado que ya preparan más acciones con paso firme y con toda la voluntad de seguir avanzando para impulsar esta ruta de peregrinaje". "En solitario quizás se avanza más rápido, pero en equipo se llega más lejos", ha dicho.

El provincial de España de la Compañía de Jesús, Enric Puiggros, ha calificado de "milagro" la firma de este convenio con la AMCI en referencia a que "no siempre surge en la comunidad humana cuando se es capaz de trascender".

EXPERIENCIA ESPIRITUAL

Para la compañía de Jesús, el Camino Ignaciano es un "sueño hecho realidad" pues el itinerario de búsqueda vital y espiritual de San Ignacio le hace "más cercano a las personas y a la sociedad".

Ha calificado a la AMCI de "excelente iniciativa" porque "aúna un interés de acercar el itinerario interior de una persona que se pone en camino de búsqueda y los encuentros que surgen en todas las etapas de cualquier peregrinaje, arte, paisajes, lenguas, culturas y gastronomía. Todas estas son acciones humanas que hablan de lo bello, que hablan de lo bueno y que apuntan a lo verdadero, a lo que fundamenta nuestra existencia". A su parecer, todo ello es lo que se podrían denominar un "turismo de calidad".

Sobre la experiencia espiritual de San Ignacio ha observado que "invita a educar la mirada, que es aprender a mirar la realidad desde las oportunidades que construyen, que hacen crecer y que no compiten". Finalmente, ha confiado en que este sea un primer episodio de otros muchos que permitan avanzar conjuntamente.