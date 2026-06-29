Herida grave una mujer tras caer de su moto en la AP-2

Lugar del accidente en el que una mujer de 53 años ha resultado herida grave. - GUARDIA CIVIL ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 53 años y vecina de Zaragoza ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la AP-2, dentro del término municipal de Zaragoza, cuando por causas que se desconocen se ha caído de la motocicleta en la que circulaba y su cuerpo ha dado contra la calzada.

La herida ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Clínico Lozano Blesa de la capital aragonesa. El siniestro se ha producido a las 13.35 horas en un carril de incorporación situado en el punto kilométrico 23,500 de la AP-2.

La unidad de Investigación de seguridad vial del Subsector de Zaragoza analiza las causas del accidente.