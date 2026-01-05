Herida grave una niña de 13 años en un accidente que obliga a cortar la AP2 en La Almolda (Zaragoza)

Helicóptero del 112 Aragón traslada a una niña de 13 años, herida grave en un accidente de tráfico - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 13 años ha resultado herida grave en un atropello tras bajar de un vehículo que previamente había sufrido un accidente de tráfico en la AP-2, a la altura del municipio zaragozano de La Almolda, que ha sido cortada y la circulación, desviada por la N-II. También ha tenido que ser atendido otro menor, de 7 años.

El siniestro se ha producido a las 12.35 horas, en el kilómetro 62 de la AP-2, en sentido Zaragoza, y ha consistido en el alcance de un coche a un camión, que frena repentinamente y el turismo queda accidentado en el arcén derecho. Es al bajar del vehículo, a continuación, cuando un coche atropella a la niña, han informado desde la Guardia Civil.

La pequeña ha sido evacuada en el helicóptero del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, mientras que la segunda víctima, de 7 años, ha sido trasladada en ambulancia.