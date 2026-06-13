Herido grave un ciclista de 59 años al impactar contra un turismo en Nueno (Huesca)

Archivo - Agente de Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ZARAGOZA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años y vecino de Huesca ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en la carretera HU-V-3243, dentro del término municipal de Nueno (Huesca), donde la bicicleta en la que circulaba ha chocado de manera frontolateral contra un turismo, según ha informado la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido a las 11.58 horas en un tramo que conecta la carretera HU-V-3241, a la altura de Apiés, con la HU-H-3291, en dirección al pantano de Belsué. El aviso se ha recibido a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón. El ciclista herido ha sido evacuado y trasladado en ambulancia medicalizada al hospital San Jorge de Huesca, mientras que el conductor del turismo ha resultado ileso.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y una ambulancia del servicio de emergencias 061. El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.