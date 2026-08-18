Herido grave un motorista al chocar contra un coche en Quinto (Zaragoza)

Un motorista herido grave tras chocar contra un coche en Quinto (Zaragoza). - GUARDIA CIVIL

QUINTO (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El conductor de una motocicleta ha resultado herido grave este martes en un accidente de tráfico, al chocar por alcance con un coche en el término municipal de Quinto, en la Comarca zaragozana de la Ribera Baja del Ebro.

El siniestro vial se ha producido a las 08.15 horas de este martes, 18 de agosto, en el kilómetro 197,000 de la carretera N-232, ha informado la Guarcia Civil.

El motorista herido ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y las causas del accidente están en estudio por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza.