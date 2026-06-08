Herido grave un motorista de Jacetania al salirse de la calzada en la N-240 a la altura de Puente la Reina

JACA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 51 años y vecino de la comarca de La Jacetania (Huesca) ha resultado herido grave al salirse de la calzada y volcar cuando circulaba por la carretera N-240, a la altura de Puente la Reina.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha informado de que el accidente ha ocurrido a las 14.15 horas en el punto kilométrico 307,400 de la N-240, en sentido ascendente.

El herido ha sido trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital de Jaca. Se han desplazado al lugar sendas patrullas de Tráfico de Jaca y de Huesca de la Benemérita y una ambulancia del 061. El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca investiga las causas del siniestro vial.