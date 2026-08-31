Herido muy grave un parapentista tras caer 20 metros por una ladera en El Pobo (Teruel)

Uno de los rescates en la provincia de Teruel. - GUARDIA CIVIL

TERUEL 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, han llevado a cabo este último fin de semana dos complejos operativos en la provincia de Teruel, que se han saldado con el rescate de tres personas. El de más gravedad es el accidente de un parapentista, que cayó 20 metros por una ladera en el municipio de El Pobo, en la Comarca Comunidad de Teruel, y se encuentra hospitalizado con pronóstico muy grave.

El primer incidente se registró en la tarde del viernes, 28 de agosto. Sobre las 17.20 horas, el 112 alertó del accidente de un parapentista, quien se había precipitado unos 20 metros por una ladera en el municipio de El Pobo.

Hasta el lugar acudió una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Santa Eulalia del Campo y el GREIM de Mora de Rubielos. Tras evaluar la inaccesibilidad de la zona y las lesiones del deportista, se activó la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (CUCO) con base en Huesca.

A las 19.45 horas, los especialistas en rescates de la Guardia Civil lograron la extracción aérea del herido. El afectado fue transferido al helicóptero del 112 para su evacuación urgente al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde ingresó con pronóstico muy grave.

RESCATE DE UN PADRE Y SU HIJO EN EL BARRANCO DE LA BELLENA

Al día siguiente, 29 de agosto, a las 17.50 horas, los servicios de emergencia recibieron un nuevo aviso por la presencia de dos senderistas, un hombre de 45 años y su hijo de 16, enriscados en una ladera escarpada del barranco de la Bellena, en el término de Camarena de la Sierra.

Especialistas del GREIM de Mora de Rubielos se desplazaron al entorno del pico Javalambre y decidieron acceder al barranco por su parte superior. A las 19.15 horas, alcanzaron a las personas atrapadas, y tras comprobar que ambos se encontraban en buen estado de salud, los especialistas procedieron a su extracción del cortado utilizando la técnica de guía de cuerda corta, remontando la ladera por la misma vía de acceso. En las labores de apoyo en tierra participó activamente una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Sarrión.

La actuación concluyó a las 20.15 horas, momento en que los rescatados y los agentes llegaron ilesos a la zona donde se encontraban sus vehículos.