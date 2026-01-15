Heridos graves un hombres y una mujer en el choque frontal de dos coches en la N-123 en Olvena (Huesca). - GUARDIA CIVIL

OLVENA (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

Un hombre y una mujer han resultado heridos graves este jueves en un accidente de tráfico en el que han chocado dos coches y un tercero ha sido dañado en la N-123, en el punto kilométrico 15,110, a la altura del término municipal oscense de Olvena, en la Comarca del Somontano. El siniestro vial se ha producido a las 13.10 horas de este jueves, ha informado la Guardia Civil.

Los dos heridos graves --una mujer de 64 años, vecina de la Comarca de La Ribagorza y un hombre de 56, vecino de la Comarca del Somontano-- han sido trasladados en ambulancia medicalizada del 061 al Hospital de Barbastro, mientras que la conductora del tercer vehículo afectado --una mujer de 72 años, vecina de La Ribagorza-- ha resultado ilesa.

En el lugar del accidente se han personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro y Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, dos dotaciones de bomberos, dos ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras. El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.