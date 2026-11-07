Herminio Sancho (PSOE) destaca "la ampliación de derechos" de empresarios y emprendedores con Sánchez

El cabeza de lista del PSOE Teruel al Congreso de los Diputados, Herminio Sancho, con otros miembros del PSOE en la Feria de Monroyo. - PSOE TERUEL

MONROYO (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, ha destacado este sábado que la "ampliación de derechos" propiciada por los Gobiernos progresistas de Pedro Sánchez "también ha llegado a los empresarios y emprendedores" que, de entrada, "se están beneficiando de un buen escenario económico" pero, además, "han podido sortear lo mejor posible los efectos de las grandes crisis con ayudas económicas directas o con fórmulas de protección del empleo y la actividad como han sido los ERTE".

Durante su visita a la Feria de Monroyo (Teruel), Sancho ha apuntado que, a los negocios empresariales en el medio rural, que en su mayoría son pequeñas empresas, les han sentado muy bien el derecho al paro o a la jubilación al que ya pueden acogerse los autónomos con un pequeño incremento de un 1,25% en la base mínima de cotización.

Además, ha recordado, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de cotización basado en los ingresos reales, más flexible y progresivo, "que contó con el acuerdo unánime de las organizaciones más representativas de este colectivo".

También ha mencionado la relevancia de los Fondos Europeos de Transformación, reclamados y conseguidos por el Gobierno progresista con la oposición de derecha y ultraderecha, para la modernización, digitalización e internacionalización de las empresas, así como para culminar con éxito un ambicioso programa de extensión de la banda ancha y la cobertura móvil, "que ya llega al 99% del territorio".

Para el medio rural, ha destacado también Sancho, ha sido relevante la aprobación de la Ley de trabajo a distancia, "que ha permitido a muchos volver a sus pueblos trabajando en la misma empresa que les obligaba a estar en la ciudad", o una regularización de migrantes, "con la que quienes están aquí pueden aportar a la riqueza general".