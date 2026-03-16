Hernández apela a la responsabilidad colectiva para que los menores tengan criterio y herramientas en el mundo digital

La consejera ha sido la encargada de cerrar la jornada. - .RÁNZAZU NAVARRO

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, ha clausurado este lunes la jornada 'Entiende, decide y actúa en la era hiperconectada. Tu mente, tus datos, tus derechos', celebrada en el Hotel Reina Petronila y organizada por Fundación hiberus, donde ha apelado a la responsabilidad colectiva para garantizar que los menores tengan criterio, protección y herramientas en el mundo digital".

Durante su intervención, la consejera ha destacado la relevancia de este encuentro, concebido --según ha subrayado-- como un espacio imprescindible para comprender mejor el entorno digital y los desafíos que plantea en la vida cotidiana.

Hernández ha agradecido a la organización su impulso a una jornada que ha reunido a expertos para abordar cuestiones clave como la ciberseguridad, la salud digital, la neurotecnología o la creatividad en el uso de tecnologías emergentes.

La consejera ha puesto especialmente el acento en el impacto de estos avances en niños y jóvenes, "quienes viven de forma más intensa esta realidad hiperconectada", y ha apelado a la "responsabilidad colectiva para dotarles de criterio, protección y herramientas" que les permitan desenvolverse en el ámbito digital "con seguridad, bienestar y sentido crítico".

En su reflexión, ha señalado que la educación digital va mucho más allá del manejo técnico de dispositivos, y requiere integrar valores como la responsabilidad, la privacidad, el respeto, la honestidad y la ciudadanía digital.

Asimismo, ha celebrado el enfoque de la jornada en torno a la protección de menores, la reducción de brechas digitales y el derecho a una tecnología ética, humana y segura, principios alineados con las políticas educativas del Gobierno de Aragón.

Hernández ha destacado que encuentros como este permiten acercar la tecnología a la ciudadanía "de forma comprensible y atractiva", favoreciendo espacios que "no solo informan, sino que también nos invitan a cuestionarnos".

La jornada ha reunido a diversos especialistas que han analizado, entre otros aspectos, los efectos de la hiperconexión sobre la atención, la memoria y la toma de decisiones, así como los riesgos y oportunidades asociados a la neurotecnología.

Para la responsable autonómica, la clave reside en construir un futuro en el que la innovación tecnológica avance siempre de la mano de la protección de las personas y ha abogado para que "educar en la era digital no signifique que nuestros jóvenes pasen más tiempo frente a las pantallas, sino que aprendan a pensar y relacionarse en un entorno donde la tecnología está presente, pero no condiciona ni sustituye sus capacidades".

En este sentido, ha concluido animando a instituciones, entidades y expertos a seguir trabajando conjuntamente para lograr "un Aragón más preparado, más seguro y más humano en esta era digital".