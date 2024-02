Herrarte (PP) acusa a Burrell (PSOE) de "comportamiento agresivo" en las Cortes y este rechaza las "injurias"

ZARAGOZA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP y presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón, Carmen Herrarte, ha acusado este miércoles al diputado del PSOE Álvaro Burrell de tener un "comportamiento agresivo" con ella durante la reunión de la Mesa ampliada de la Comisión, a lo que él ha respondido rechazando estas "injurias".

En una nota de prensa, Herrarte ha destacado la "falta de autocontrol y el comportamiento agresivo que muestra reiteradamente Burrell", lo que el PP ha trasladado a la Junta de Portavoces y por lo que ha reclamado a la portavoz del grupo parlamentario socialista, Mayte Pérez, que tome "medidas urgentes".

Herrarte ha relatado que este martes, en el transcurso de la Mesa ampliada de la Comisión, el diputado socialista la llamó "sinvergüenza, un insulto que pronunció en presencia de varios miembros de la Mesa y que quedará reflejado en el acta".

La parlamentaria del PP ha subrayado que "no es la primera vez que este diputado socialista demuestra su falta de autocontrol y da muestras de una clara agresividad", indicando que "en siete Comisiones que ha habido ya hemos tenido que llamarle la atención dos veces, yo misma como presidente, por levantarme la voz y lanzarme un manotazo. ¿Qué será lo próximo?", ha preguntado Herrarte, que ha dejado claro que "ante estos comportamientos no podemos quedarnos callados porque no denunciar es colaborar con ellos y debe haber tolerancia cero con esta agresividad que demuestra".

Por todo ello, el portavoz parlamentario del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, que ha comparecido en rueda de prensa junto a Herrarte, ha dejado claro que "ha habido dos comportamientos de este tipo por parte de Burrell, no puede haber tres", por lo que ha explicado que elevará la cuestión a la Junta de Portavoces y ha exigido a la portavoz socialista que "tome medidas" claras y urgentes.

"GRAVES INJURIAS Y CALUMNIAS"

El grupo parlamentario socialista ha comunicado, en una nota de prensa, que Álvaro Burrell se reserva el derecho a emprender acciones legales contra Carmen Herrarte "por las graves injurias y calumnias vertidas hoy y que atentan contra su honor". Al mismo tiempo, niega haber mantenido "ninguna actitud agresiva hacia ella, ni hacia nadie".

"Es sorprendente que la diputada Herrarte, conocida por sus graves manifestaciones e insultos tanto en su etapa anterior en el Ayuntamiento de Zaragoza como en la actual en las Cortes de Aragón, por los que nunca ha pedido disculpas, ahora venga dando lecciones. La propia hemeroteca la ha deslegitimado", han aseverado desde el grupo socialista.

Al mismo tiempo, el Grupo Socialista ha manifestado su respaldo a Álvaro Burrell, "sobre el que el Partido Popular ha realizado falsas y gravísimas acusaciones, traspasando una línea roja", e insta esta formación y al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a que "cese esta estrategia de crispación y polarización con la que sólo buscan dar un lamentable espectáculo".

Ademas, el Grupo Socialista califica como "lamentables" las formas. "En lugar de acudir a la portavoz, máxima responsable del grupo parlamentario, para abordar y aclarar esta cuestión, tal y como deberían haber hecho, han decidido hacerlo público en una rueda de prensa, con el único propósito de crispar y hacer un espectáculo con el único fin de desacreditar a nuestro diputado, que es lo único que realmente buscan".

"Nuestro respaldo a Álvaro Burrel, después de las insinuaciones falsas de Ledesma y Herrarte", ha dicho el secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés, quien ha exigido al PP que "rectifique".