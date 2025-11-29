Historias sobre discapacidad, acoso, edadismo o nuevastecnologías enriquecen a la Biblioteca Humana

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal de Educación, Paloma Espinosa, escuchan varios testimonios de la iniciativa Libors Humanos - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dentro de los actos de conmemoración del Día Internacional de la Ciudad Educadora que tendrá lugar mañana, el Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado esta mañana la octava edición de la Biblioteca Humana, una iniciativa nacida en Dinamarca en el año 2.000.

Este encuentro celebrado en la Biblioteca Pública municipal Benjamín Jarnés, ha consistido en tres sesiones en las que el público asistente lee a personas pertenecientes a realidades concretas para romper con prejuicios y estereotipos que permanecen vivos en la sociedad.

En esta edición, los diez libros humanos han relatado sus historias acerca del edadismo, discapacidad sensorial (ceguera), discapacidad motórica, alcoholismo, nuevas tecnologías (influencer), discapacidad intelectual, mundo gitano, religión (contando con la presencia de una monja), LGTBIQ+ (con la visión de una persona transexual), y bullying.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y la concejal de Educación, Paloma Espinosa han compartido una parte de esos encuentros con experiencias humanas en torno a capítulos vitales de gran interés como fuente de debate y reflexión.

La consejera ha asegurado que "la condición humana y las circunstancias que nos rodean son una constante enseñanza y que nos ayuda para romper estereotipos. Los libros humanos son una fuente de inspiración por sus procesos internos, por todas sus vivencias y que no nos son ajenas. Es una forma tremendamente valiosa para aprender, para escuchar y para intercambiar pensamientos e ideas, una herramienta de gran utilidad que nos sirve como antesala del Día Internacional de la Ciudad Educadora", ha concluido Sara Fernández.

Por su parte, la concejal de Educación, Paloma Espinosa, celebrado la acogida que edición tras edición tiene la Biblioteca Humana en Zaragoza. Esta respuesta del público es un enorme refuerzo para seguir impulsándola y seguir así construyendo una ciudad en la que todos tenemos un hueco, más justa e inclusiva".

Cada libro humano cuenta su historia a un número limitado de oyentes que van desde 1 a 7, durante un periodo aproximado de 30 minutos. De esta forma se pretende conservar la atmósfera íntima del evento y de la propia historia de los libros.

TRAYECTORIA EN ZARAGOZA

En Zaragoza se han celebrado ya ocho ediciones de Biblioteca Humana que ha conseguido reunir a alrededor de 1.500 personas entorno a un centenar de historias que, en su día, consiguieron que la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza resultase finalista con el proyecto "Human Library - La Biblioteca Humana" en la VI edición del Sello de Calidad del Consejo de Coordinación Bibliotecaria (Ministerio de Cultura) en 2022.

El Sello CCB distingue proyectos innovadores de bibliotecas dependientes de las distintas administraciones, que dan visibilidad a las bibliotecas y que puedan servir como modelos de buenas prácticas.

Además, el artículo Biblioteca Humana: rompiendo muros invisibles desde la biblioteca fue seleccionado como buena práctica para su publicación en la web y en las actas del XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (Granada, 5, 6 y 7 de noviembre de 2025).