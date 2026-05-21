Un hombre de 37 años apuñala a su expareja en un piso del barrio de Las Fuentes, en Zaragoza

El apuñalamiento se ha producido en la calle Batalla de Lepanto de Zaragoza. - ELABORACIÓN PROPIA

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra ingresada en un centro hospitalario de Zaragoza fueras de peligro tras haber sido atacada esta pasada madrugada en un piso de la calle Batalla de Lepanto, en el zaragozano barrio de Las Fuentes, por un hombre de 37 años con el que habría mantenido una relación afectiva, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en Aragón.

Sobre la una de la madrugad agentes de la Policía Local y de la Nacional acudieron a la calle Batalla de Lepanto tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar.

A su llegada, localizaron a una mujer con varios cortes y golpes, que fue trasladada al hospital para recibir asistencia sanitaria, sin que su vida corra peligro.

Los agentes procedieron a la detención de un hombre de 37 años como presunto responsable de las lesiones. Al parecer, existiría una relación afectiva entre ambos.

La investigación continúa abierta y está siendo desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.