Horeca supera los 1.000 establecimientos asociados y consolida su compromiso con la profesionalización

Sector de hostelería. - HORECA.

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Horeca Zaragoza afronta el cierre de este año que ahora acaba con un balance muy positivo, marcado por un crecimiento histórico de su base asociativa, que supera ya los 1.000 establecimientos.

Este respaldo del tejido empresarial refuerza su papel como organización representativa y como interlocutor de referencia ante las administraciones y los agentes sociales.

Para el presidente de Horeca Zaragoza, Fernando Martín, "alcanzar esta cifra es una muestra clara de la confianza del sector en nuestra Federación que trabaja con rigor, cercanía y una clara vocación de servicio".

Somos, ha subrayado, "una organización fuerte porque representamos a un sector unido, esencial para la economía y la vida social de Aragón". Nuestro compromiso, ha añadido, "es seguir acompañando a las empresas del sector alojativo y de restauración en su crecimiento y en la construcción de un modelo turístico sostenible y con futuro".

Este crecimiento se ha visto impulsado por la apuesta por el empleo y la formación especializada, el impulso a la introducción de IA en los negocios hosteleros y la profesionalización, que se han consolidado como ejes estratégicos de la actividad de Horeca Zaragoza.

A través de su Departamento de Formación y Empleo, ha impartido cursos a más de 900 alumnos mediante planes de hostelería y turismo, cursos gratuitos para trabajadores, formación a medida y bonificada para empresas, contratos de alternancia y una activa bolsa de empleo.

En este ámbito destaca el programa Hostelería+, desarrollado junto al Ayuntamiento de Zaragoza y Pernod Ricard, como modelo eficaz de colaboración público-privada orientado a la inserción laboral de jóvenes desempleados.

No obstante, desde la Federación se insiste en que estos avances, siendo positivos, aún resultan insuficientes para responder al ritmo que exige el mercado.

"Llevamos muchos años trabajando para facilitar este cambio, promoviendo más formación, profesionalización y flexibilidad, pero necesitamos una formación de calidad en todo el ámbito educativo, no solo en la FP, sino también en los puestos directivos", ha subrayado Martín, quien ha reiterado la reivindicación de la construcción del Centro Superior de Innovación y Emprendimiento en Hostelería y Turismo de Aragón.

SOSTENIBILIDAD

Durante 2025, Horeca Zaragoza ha reforzado su liderazgo en la promoción gastronómica y alojativa contribuyendo a posicionar Zaragoza y su provincia como destino turístico de referencia.

Iniciativas como el Mejor Menú del Día, los Premios HORECA y distintas acciones, como Promohotel, ayudan a promocionar el alto nivel de la gastronomía local y la calidad de sus establecimientos hoteleros. El presidente de la Federación destaca que "la gastronomía y el sector alojativo zaragozano vive uno de sus mejores momentos, combinando innovación, excelencia y una identidad propia que nos diferencia".

Este impulso se enmarca en una visión del turismo que la Federación enmarca en la sostenibilidad, en sus tres vertientes. En esta línea, se ha participado, junto con la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), en la elaboración y puesta en marcha del Plan 'Respeta, Disfruta, Vive', una iniciativa de turismo sostenible impulsada por el Gobierno de Aragón que, bajo el lema 'En Aragón, el turismo es vida', promueve un modelo turístico responsable y de calidad, centrado en el respeto al entorno y a las personas, la generación de empleo, el arraigo territorial y la cohesión social.