El Hospital de Alcañiz implanta un nuevo sistema de almacenamiento que permite hacer pedidos de forma digitalizada

El nuevo Hospital de Alcañiz implanta un sistema de almacén inteligente. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 17 (EUROPA PRESS)

El nuevo Hospital de Alcañiz ha implantado un sistema de almacén inteligente, a través del denominado sistema Kanban, que permite hacer los pedidos de los productos de forma digitalizada, garantizando la disponibilidad permanente de materiales sanitarios y optimizando recursos.

Este procedimiento permite conocer de forma inmediata qué productos faltan, sin necesidad de hacer recuentos manuales, garantiza la reposición ajustada a las necesidades reales de consumo e implica una reducción del almacenamiento innecesario, ha informado el Ejecutivo aragonés.

La implantación se ha desarrollado de forma transversal en todo el hospital, incluyendo unidades de hospitalización, urgencias, quirófanos, consultas externas, los tres hospitales de día --Oncohematológico; Quirúrgico; y Polivalente y del Paciente Crónico Complejo--, servicios diagnósticos, servicios centrales, almacenes generales y áreas de apoyo asistencial.

El proyecto ha sido desarrollado por la dirección de Enfermería del centro, junto con la Enfermera Supervisora de Recursos Materiales, Teresa Bono. La gestión del mismo corresponde a las supervisoras de las diferentes áreas, en colaboración con las Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

EL PEDIDO SE EMITE AUTOMÁTICAMENTE

La enfermera supervisora de Recursos Materiales, Teresa Bono, ha explicado que este sistema utiliza un buzón electrónico por el que se pasan las tarjetas de cada producto, y, tras leerlas, el propio buzón emite el pedido automáticamente, sin que se deba realizar ningún otro trámite, a diferencia del sistema que había en el anterior hospital, donde había que hacer cada semana un pedido manual, introduciendo la referencia de cada producto.

Según ha detallado, la implantación de este sistema en todo el hospital ha supuesto pasar de tener tres almacenes Kanban --en la zona de quirófanos, urgencias y una planta de hospitalización--, como había en el hospital viejo, a disponer de 23, con otros tantos buzones electrónicos.

Asimismo, se han adquirido estanterías y cajones específicos, en los que el mismo producto está colocado en dos cajetines, con su respectiva tarjeta de identificación.

Cuando las supervisoras de cada almacén observan que se ha vaciado el primero de los cajetines, llevan la tarjeta al buzón electrónico, que hace el pedido automáticamente.

MEJORAS

La directora de Enfermería del Hospital de Alcañiz, María José Martínez Ferri, ha precisado que la extensión de este sistema de almacenaje inteligente a todo el hospital ha sido una apuesta del centro por impulsar un nuevo modelo de logística hospitalaria, "pasando de una gestión basada en acumulación de existencias a una gestión dinámica, automatizada y orientada a la eficiencia".

"Los beneficios obtenidos repercuten directamente en los profesionales, en la organización y en la ciudadanía, gracias a la mejora en la disponibilidad de materiales y en la calidad de la atención sanitaria", ha dicho.

El nuevo modelo ha implicado el diseño y organización de los espacios, así como la adquisición de todo el equipamiento destinado al mismo.

Martínez Ferri ha subrayado que este sistema inteligente ha hecho posible mejoras organizativas orientadas a optimizar la gestión de almacenes y de los suministros sanitarios en todas las unidades asistenciales y áreas de apoyo.

OPORTUNIDAD ÚNICA

La apertura del nuevo Hospital de Alcañiz ha ofrecido una oportunidad única a este sector sanitario para rediseñar los sistemas logísticos y de gestión de materiales desde una perspectiva innovadora y eficiente.

En concreto, este nuevo sistema Kanban supone mejorar la gestión logística hospitalaria; reducir el volumen de stock almacenado; evitar roturas de stock; optimizar los espacios de almacenamiento; incrementar la trazabilidad de los materiales; facilitar el trabajo de los profesionales; disponer de datos reales de consumo para la toma de decisiones e incrementar la sostenibilidad económica y medioambiental del hospital.

La directora de Enfermería del hospital ha manifestado que la implantación del sistema Kanban "ha demostrado que es posible transformar la gestión de suministros sanitarios mediante una metodología estandarizada, eficiente y basada en datos".

Ha añadido que, además de tener beneficios sobre la gestión de los productos, otra de sus consecuencias es el ahorro de tiempo para los profesionales, que hace que estos pueden centrar sus esfuerzos en otras áreas de gestión, optimizando la organización, el seguimiento de los procesos y la mejora continua.

El paciente se beneficia porque supone una mejora en la calidad, con procedimientos y tratamientos con mayor control y trazabilidad.

Este sistema de almacén inteligente permite, asimismo, mejoras medioambientales, al reducir residuos sanitarios y emisiones de CO2, favoreciendo, en general, un consumo responsable de recursos.

El nuevo Hospital de Alcañiz ha aplicado la innovación en la gestión de productos también en otras áreas, como en la Farmacia, con un sistema automático de dispensación de medicamentos que está implantado en todas las unidades de hospitalización, urgencias y quirófanos.