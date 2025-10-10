Hospital de Barbastro: el alcalde niega dimisiones en la UCI y defiende la gestión sanitaria

BARBASTRO (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha asegurado que la salida de la supervisora de enfermería de la UCI del hospital de la ciudad se debe a un relevo "natural" y ha destacado el trabajo "ímprobo" del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para cubrir las especialidades del centro.

Así ha respondido Torres, en declaraciones a Europa Press, a las críticas del portavoz de Sanidad PSOE, Iván Carpi, que ha hablado de "cascada de dimisiones" en el hospital, que ha achacado a un "feroz plan de recortes" del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón.

De hecho, desde el Departamento de Sanidad han insistido a Europa Press en que la UCI del hospital de Barbastro mantiene su funcionamiento "con total normalidad" y "sin ningún vacío de poder", señalando que la anterior supervisora de enfermería decidió reincorporarse a su plaza en otra unidad del centro.

El relevo se realizó el pasado 6 de octubre con un nombramiento de un nuevo supervisor que ha asumido el cargo "de forma natural y coordinada" con su antecesora, incluso trabajando juntos durante un periodo de convivencia para que el nuevo responsable conociera en profundidad las cuestiones relativas a la gestión de la unidad, han añadido las mismas fuentes.

En todo caso, el profesional que ocupa ahora la supervisión de enfermería de la UCI ya formaba parte de esta plantilla, lo que "garantiza su conocimiento del servicio y su operativa diaria".

"FLACO FAVOR" DEL PSOE

En este punto, Fernando Torres ha expresado su "decepción" por la actitud del representante socialista, que "en lugar de estar trabajando y remando", sigue con "sus mensajes incendiarios, creando crispación". "Flaco favor le hace tanto al hospital como a la ciudad de Barbastro", ha zanjado.

Asimismo, ha recalcado que seguirá reivindicando mejoras para que este centro hospitalario "siga siendo un referente en toda la zona", pero ha abogado por hacerlo "de manera coordinada y coherente, sin crear esta crispación que busca crear el Partido Socialista", al que ha reprochado que, en los ocho años que gobernaron, "no supieron o no pudieron hacer nada al respecto" y ahora tratan este asunto con "virulencia".

Ha reiterado que "toma la palabra" a la plataforma en defensa del hospital de Barbastro de "no politizar" y de hacer de enlace con la Consejería de Sanidad porque "es la única manera de trabajar", en lugar de "seguir incendiando a la ciudadanía, alarmando con terminologías como 'desmantelar' cuando la situación no es esa".

El alcalde barbastrense ha destacado también la labor del Departamento de Sanidad para que "todas las plazas estén cubiertas" en los hospitales periféricos, ante lo que ha pedido "un poco de colaboración, de ayudas, de aportaciones" al PSOE.

LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES, GARANTIZADA

En cualquier caso, desde el Departamento de Sanidad han remarcado que "la seguridad de los pacientes está plenamente garantizada" ya que la plantilla médica de la UCI en la capital del Somontano permanece completa y, en el turno de noche, se mantiene una ratio de una enfermera por cada tres pacientes, una cifra "adecuada y dentro de los estándares habituales".

En cuanto a la ocupación, la UCI ha registrado una media del 52% durante el año 2024 y del 41% en el primer cuatrimestre de 2025. Si se detecta un incremento puntual de la actividad, se refuerzan los recursos "de forma inmediata".

Han señalado que el propósito de la ordenación de servicios es optimizar la distribución del personal, garantizando que los recursos estén disponibles "allí donde más se necesitan" para la asistencia a los pacientes y reduciendo la variabilidad entre unidades.

Por otro lado, la Gerencia y Direcciones del hospital de Barbastro propusieron fechas de reunión a la Plataforma de Defensa del Hospital de Barbastro, a la espera de contestación.