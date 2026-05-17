El Hospital de Barbastro (Huesca) incorpora un canal audiovisual informativo para pacientes ingresados

Imagen del canal audiovisual incorporado en las televisiones de hospitalización del Hospital de Barbastro. - HOSPITAL DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

El Hospital de Barbastro ha puesto en marcha un nuevo canal audiovisual informativo accesible desde las televisiones de las habitaciones de hospitalización, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la información y reforzar las acciones de humanización durante la estancia hospitalaria.

La iniciativa, disponible desde el pasado 6 de mayo en todas las plantas de hospitalización, incorpora un espacio específico dentro del sistema de televisión del centro desde el que los pacientes pueden consultar contenidos sanitarios, información práctica y distintos materiales audiovisuales de interés.

Entre los contenidos disponibles se incluyen vídeos de educación sanitaria relacionados con hábitos saludables y prevención, materiales de la Escuela de Salud del SALUD, información útil para pacientes y familiares, así como recursos prácticos vinculados al funcionamiento diario del hospital, como farmacias de guardia o los horarios de autobuses.

El sistema también permite emitir mensajes informativos dirigidos a los pacientes, incluso cuando el televisor permanece apagado, además de programar avisos específicos y facilitar el acceso a información personalizada a través de la propia televisión de la habitación.

Entre las funcionalidades incorporadas figura asimismo la posibilidad de consultar los menús diarios hospitalarios, acceder a encuestas de satisfacción mediante códigos QR, así como visualizar vídeos, fotografías, documentos y cartelería informativa organizada en distintas carpetas temáticas navegables desde el mando de la televisión.

INFORMACIÓN ÚTIL Y CONTENIDOS DE EDUCACIÓN SANITARIA

La gestión y actualización de los contenidos se realiza desde el servicio de Formación del hospital, a través de la supervisión de área encargada de coordinar los distintos materiales audiovisuales y documentos informativos que se incorporan progresivamente al canal.

La directora de Enfermería del Hospital de Barbastro, Beatriz González, señala que esta iniciativa busca "facilitar a pacientes y acompañantes información útil y contenidos de educación sanitaria accesibles durante su estancia hospitalaria, mejorando además la experiencia de ingreso y reforzando las acciones de humanización impulsadas por el centro".

El hospital prevé ampliar de forma progresiva los contenidos disponibles e incorporar nuevos materiales informativos y divulgativos dirigidos a pacientes y visitantes.