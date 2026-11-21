Visita de responsables de distintas empresas para conocer el proyecto de descarbonización del Hospital de Barbastro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARBASTRO (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

Representantes de las compañías B. Braun y Valtria, acompañados por responsables de Carrier, empresa fabricante de los equipos instalados en el proyecto de descarbonización del Hospital de Barbastro, han visitado el centro sanitario de la capital del Somontano para conocer de primera mano esta actuación impulsada por el SALUD. La intervención ha permitido eliminar por completo el uso de gasóleo para la producción de calor y frío en el hospital.

La visita, promovida por Carrier y realizada a principios de mes, ha servido para mostrar el funcionamiento del sistema implantado en el Hospital de Barbastro, compartir la experiencia acumulada durante su primer año de explotación e intercambiar conocimientos sobre innovación, eficiencia energética y sostenibilidad aplicada al ámbito sanitario.

Las empresas participantes desarrollan su actividad en sectores estratégicos relacionados con la tecnología sanitaria, los entornos críticos y las soluciones de climatización y energía, ámbitos estrechamente vinculados a la transformación energética que ha experimentado el centro hospitalario altoaragonés.

La actuación en el Hospital, financiada por el Servicio Aragonés de Salud, supuso una inversión de 2,9 millones de euros destinada a modernizar las instalaciones térmicas del hospital y mejorar la confortabilidad de pacientes, profesionales y usuarios tanto en invierno como en verano.

Gracias a la implantación de un sistema basado en aerotermia de doble cascada, el Hospital de Barbastro dispone ahora de una infraestructura más eficiente y sostenible, capaz de atender tanto las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria como las demandas de refrigeración durante los meses más cálidos.

Uno de los principales retos del proyecto fue ejecutar las obras manteniendo la actividad asistencial de un hospital que permanece operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. La renovación de las instalaciones se desarrolló de forma compatible con la asistencia sanitaria, garantizando en todo momento servicios esenciales como el suministro de agua caliente, calefacción y climatización.

CASI TRES MILLONES DE EUROS

Las obras se iniciaron el 27 de septiembre de 2024 y finalizaron el 31 de julio de 2025, con una inversión total de 2.962.871,58 euros, financiada en el marco del Programa FEDER Aragón 2021 2027.La descarbonización de los hospitales representa un reto estratégico para los sistemas sanitarios, que deben compatibilizar la sostenibilidad ambiental con la prestación de una asistencia segura, continua y de máxima calidad.

En este contexto, el intercambio de conocimiento entre los diferentes agentes involucrados resulta esencial para avanzar hacia infraestructuras más eficientes y resilientes.

La visita permitió conocer distintas experiencias y tecnologías orientadas a reducir el consumo energético y las emisiones, manteniendo las exigencias propias de un entorno hospitalario. Asimismo, puso de manifiesto el valor de la colaboración entre fabricantes, ingenierías, especialistas en instalaciones críticas y organizaciones sanitarias para desarrollar soluciones innovadoras que contribuyan a una sanidad más sostenible.