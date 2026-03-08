El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza pone en marcha visitas guiadas al paritorio para embarazadas

ZARAGOZA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha iniciado la tarde del 26 de febrero un programa de visitas guiadas al área de partos dirigido a mujeres embarazadas y sus acompañantes.

La actividad, que comienza con un grupo de 12 gestantes, se desarrollará inicialmente con carácter mensual y forma parte de un proyecto de mejora de la calidad impulsado por el Servicio de Obstetricia y Ginecología.

La iniciativa ha sido elaborada por un grupo de ginecólogos y matronas del centro, liderado por la jefa de Sección de Medicina Materno Fetal, la doctora Purificación Mateo Alcalá, con el objetivo de mejorar la experiencia de las mujeres durante el proceso del parto y reducir la incertidumbre asociada a este momento.

RECORRIDO POR EL ÁREA ASISTENCIAL

Las participantes son citadas en consultas externas, donde comienza la actividad. Desde allí, profesionales del servicio las acompañan en un recorrido que incluye el área de Urgencias obstétricas, la planta de hospitalización, las salas de dilatación y los paritorios.

Durante la visita se explica de forma detallada el circuito asistencial que seguirá la mujer desde su ingreso por parto hasta el alta hospitalaria. Además, se proyecta un vídeo informativo y se resuelven dudas de forma personalizada.

ACCESO MEDIANTE CITA PREVIA

La información sobre esta actividad se facilita a través de las matronas de Atención Primaria y en las consultas de Obstetricia del hospital. Las interesadas reciben un folleto informativo con un código QR y un número de teléfono para solicitar cita.

BENEFICIOS CLÍNICOS Y PERCEPCIÓN ASISTENCIAL

Este tipo de iniciativas se asocia a una disminución de la ansiedad previa al parto y a una mejora en la percepción de la calidad asistencial por parte de las gestantes.

Conocer previamente el entorno, el equipo profesional que interviene y las fases del proceso facilita una vivencia más segura y reduce el miedo asociado al desconocimiento.

El Servicio de Obstetricia y Ginecología prevé ampliar progresivamente el programa en función de la demanda y la evaluación de esta fase inicial.

Con esta actuación, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa refuerza su compromiso con una atención al parto centrada en la mujer, basada en la información, el acompañamiento y la mejora continua de la calidad asistencial

UNA DE LAS PARTICIPANTES INICIÓ EL PARTO DURANTE LA VISITA GUIADA

La primera sesión del programa coincidió además con el inicio del parto de una de las gestantes participantes. La mujer rompió bolsa durante la visita y quedó ingresada en la planta de hospitalización.

Al día siguiente dio a luz en el mismo paritorio que había conocido horas antes, en un parto sin incidencias. Según destacan los profesionales, el hecho de haber podido recorrer previamente las instalaciones contribuyó a que afrontara el proceso con mayor tranquilidad.