El Hospital Clínico de Zaragoza realiza un implante corneal con una técnica pionera en Aragón, alternativa al trasplante

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza realiza el primer implante corneal CAIRS de Aragón y uno de los primeros de España. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha realizado con éxito este mes el primer implante corneal en Aragón mediante la técnica CAIRS (Corneal Allogenic Intrastromal Ring Segments), situándose como uno de los pocos centros de España capaces de ofrecer este procedimiento de vanguardia para el tratamiento del queratocono avanzado, una patología degenerativa que puede ocasionar una importante pérdida de visión.

El uso de la técnica CAIRS amplía las opciones terapéuticas disponibles y permite evitar, en muchos casos, trasplantes corneales completos. Además, en lugar de utilizar materiales artificiales, se ha empleado tejido corneal humano, procedente de donación.

La intervención también ha supuesto un nuevo hito al tratarse de la primera vez que se implanta en España un anillo CAIRS circular de 360 grados. Hasta ahora, solo se habían hecho implantes circulares parciales alrededor del interior de la capa corneal, una modalidad de especial complejidad.

Además, la operación se ha realizado de forma ambulatoria, mediante una técnica mínimamente invasiva, que favorece una recuperación rápida y reduce significativamente la agresividad quirúrgica respecto a otras alternativas terapéuticas.

La cirugía ha sido liderada por la doctora María Ángeles del Buey, responsable de la Unidad de Patología del Segmento Anterior del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, junto con las doctoras Paula Casas y Nuria López, integrantes de un equipo que cuenta con una amplia trayectoria en el tratamiento de las ectasias corneales, enfermedades que causan visión borrosa y distorsionada.

El queratocono es una enfermedad degenerativa y progresiva que provoca el adelgazamiento y deformación de la córnea, afectando especialmente a pacientes jóvenes y pudiendo ocasionar una importante pérdida de visión. Su incidencia va en aumento, siendo en la actualidad de un caso cada 700 personas de media mundial.

CAMBIO DE PARADIGMA

La doctora María Ángeles del Buey ha explicado que esta técnica CAIRS "supone un cambio de paradigma para aquellos pacientes con queratoconos muy avanzados o con córneas que no reúnen las condiciones adecuadas para la implantación de anillos sintéticos. Gracias al uso de tejido humano podemos reestructurar la córnea desde dentro, estabilizar la enfermedad y mejorar la función visual evitando procedimientos más agresivos".

Por su parte, el jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico, el doctor Javier Ascaso, ha subrayado que con este nuevo logro, "el hospital reafirma su compromiso con la innovación sanitaria, la excelencia asistencial y el desarrollo de tratamientos que sitúan a Aragón entre las comunidades autónomas de referencia en Oftalmología avanzada".

INNOVACIONES DE LA TÉCNICA CAIRS

Las profesionales del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa que han realizado esta técnica han sido pioneras al implantar por primera vez en España un anillo CAIRS circular de 360 grados, diseñado para regularizar de forma integral córneas gravemente deformadas y evitar, en numerosos casos, la necesidad de recurrir a un trasplante corneal.

La operación, que se ha realizado bajo anestesia tópica (con gotas) y de forma ambulatoria, ha representado una evolución respecto a los tradicionales anillos intracorneales, es decir, los segmentos intraestromales sintéticos de PMMA, dispositivos plásticos que se implantan dentro del espesor de la córnea.

En lugar de utilizar materiales artificiales, la nueva técnica utilizada en el Clínico emplea segmentos de córnea humana procedentes de tejido donante, tallados de forma personalizada según las características de cada paciente. Esta estrategia permite reforzar la estructura corneal, mejorar su regularidad y estabilidad biomecánica y preservar la córnea propia del paciente.

Asimismo, mediante tecnología de láser de femtosegundo y sistemas avanzados de visualización quirúrgica, el equipo ha efectuado una cuidadosa intervención que ha supuesto el tallado preciso del tejido donante y la creación de microtúneles intraestromales, que permitieron la implantación exacta de los segmentos corneales.

MÁS DE DOS DÉCADAS DE LIDERAZGO

La responsable de la Unidad de Patología del Segmento Anterior del Servicio de Oftalmología del Clínico ha resaltado que este avance "es el resultado de una trayectoria asistencial y científica de más de 20 años en el abordaje de las enfermedades corneales".

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa fue pionero en Aragón y uno de los centros de referencia nacionales en la implantación de anillos intracorneales para el tratamiento del queratocono y en la introducción de técnicas de cross-linking corneal, procedimiento mínimamente invasivo para fortalecer la estructura de la córnea, en concreto, el colágeno, y frenar la progresión de la enfermedad.

Asimismo, el centro dispone desde hace años de una unidad especializada en el control y seguimiento de distrofias corneales endoteliales (trastorno que afecta a la capa más interna de la córnea -el endotelio- y causa visión borrosa) y ectasias corneales (enfermedades oculares en las que la córnea se adelgaza y pierde su resistencia, causando una visión borrosa y distorsionada). Esta unidad está orientada al diagnóstico precoz y a la aplicación de tratamientos conservadores que permitan preservar la córnea del paciente.

La incorporación ahora de la técnica CAIRS no solo amplía las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes aragoneses con queratocono avanzado, sino que también contribuye a optimizar el uso de los tejidos donados, aliviando la presión sobre las listas de espera de trasplantes de córnea.

Al evitar en muchos casos la necesidad de trasplantes corneales completos, se reservan las córneas donantes para aquellos pacientes que no disponen de otras alternativas terapéuticas. Al tratarse de una técnica novedosa, se procederá ahora a realizar la tramitación para incorporarla en la cartera de servicios del hospital.