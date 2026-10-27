El Hospital Clínico de Zaragoza vacuna frente a la gripe y la COVID a estudiantes de Ciencias de la Salud

El Hospital Clínico vacuna frente a la gripe y la COVID a estudiantes de Ciencias de la Salud - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha acogido este martes y también el próximo jueves, 29 de octubre, dos jornadas de vacunación frente a la gripe y la COVID dirigidas a estudiantes de Ciencias de la Salud que realizan prácticas en centros sanitarios.

La iniciativa está organizada por el Servicio Aragonés de Salud y la Universidad de Zaragoza, con la participación también de la Universidad San Jorge, y está dirigida a estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

Las dos jornadas se desarrollan en horario de 11.30 a 14.45 horas. Alrededor de 450 estudiantes van a participar en esta actividad entre ambos días. El objetivo es el mismo que en la vacunación de los profesionales sanitarios: proteger su propia salud y, especialmente, la de los pacientes con quienes mantienen contacto durante sus prácticas, algunos de ellos con mayor riesgo de sufrir complicaciones asociadas a la gripe. La vacunación contribuye además a reducir la transmisión de estos virus entre compañeros y familiares.

El programa va más allá de la administración de las vacunas y convierte ambas jornadas en una actividad formativa para los futuros profesionales sanitarios, con acciones impulsadas por los servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Esta primera jornada ha contado con la visita de la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza; del gerente del Sector Sanitario Zaragoza III, Luis Gómez; y del director de Enfermería del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, David Delgado.

Por parte de la Universidad de Zaragoza, ha acudido la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Compromiso Social, Marian Franco; la decana de Medicina, Mar García; y la decana de Ciencias de la Salud, Elena Estébanez. De la Universidad San Jorge, ha asistido la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Laura Zaurín.

IMPLICAR

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, ha comentado que no hay mejor prevención que la vacunación frente a los virus respiratorios. Por eso, ha dicho, "es muy importante esta iniciativa con los estudiantes", porque implica proteger a los alumnos de Ciencias de la Salud que realizan prácticas en centros sanitarios, así como a su entorno y al sistema sanitario.

El director de Enfermería del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, David Delgado, ha señalado que esta vacunación es un acto preventivo que contribuye a proteger a las personas más vulnerables del entorno sanitario.

Ha resaltado la doble vertiente de estas jornadas, ya que, además de la inmunización, también se ofrece formación a los alumnos, "que aprenden a manejar los equipos de protección, medidas de bioseguridad y cómo actuar ante un accidente biológico".

FORMACIÓN PARA LOS FUTUROS PROFESIONALES SANITARIOS

Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer algunos de los principales mecanismos de bioseguridad a los que pueden enfrentarse en el ámbito sanitario y sociosanitario y aprender cómo actuar ante un accidente biológico.

Para ello, se han instalado mesas informativas. En una de ellas, los estudiantes pueden visualizar un vídeo sobre bioseguridad y conocer los equipos de protección individual (EPI), su correcta utilización y distintos materiales empleados para trabajar de forma segura en el entorno sanitario.

La formación aborda también la higiene de manos, una de las principales medidas de prevención frente a la transmisión de infecciones. Asimismo, los estudiantes reciben información, a través de un folleto, sobre la gripe y su vacuna, en la que se recuerda la importancia de la vacunación anual como medida de prevención y de protección tanto individual como colectiva.

El material recoge otras recomendaciones básicas, como cubrirse la boca al toser o estornudar, preferiblemente con pañuelos desechables; lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de toser o estornudar; y, ante la presencia de fiebre, malestar u otros síntomas compatibles con la gripe, limitar el contacto con otras personas, utilizar mascarilla y extremar las medidas de prevención.