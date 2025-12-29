El Hospital Miguel Servet se consolida como el mejor hospital de Aragón, según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025

Índice de Excelencia Hospitalaria de Aragón - ICGEA

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha lanzado una nueva edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) anual, que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles. Este año, el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza se consolida como referente de Aragón al volver a liderar el Top 5 del IEH Autonómico.

Le siguen en el Top 5 del IEH Autonómico aragonés el Hospital Quirónsalud Zaragoza y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, que repiten en las tres primeras posiciones, mientras que el Hospital Universitario Hospital Royo Villanova se sitúa en el cuarto lugar y sube un puesto. Cierra este año el ranking el Hospital General San Jorge, en quinto lugar, que baja una posición.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente. El reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

Ha agregado que este contexto "la Fundación Jiménez Díaz se ha consolidado año tras año como un referente, demostrando su liderazgo y su visión estratégica al evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados".

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, LÍDER DEL IEH GENERAL

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el Top 10 del IEH General durante toda una década, siendo reconocido por su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo.

En la edición de este año del IEH, completan el Top 5 el Hospital Universitario La Paz (2º), que estabiliza puesto, el Hospital Universitario Vall d'Hebrón (3º), que gana un puesto, y se alterna con el Hospital Universitario Gregorio Marañón (4º), y el Hospital Universitario Clínico San Carlos (5º), que se mantiene en la misma posición.

El Top 10 lo completan este año el Hospital Clinic de Barcelona (6º), que se mantiene-; el Hospital Quirónsalud Barcelona (7º) y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8º), que suben ambos dos posiciones; y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (9º) y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona (10º), que entran por primera vez en el Top 10 del IEH a nivel nacional.

En esta edición, Madrid vuelve a ser referente del ecosistema hospitalario nacional, con cuatro hospitales en el Top 5 del ranking y cinco centros en el Top 10 del IEH 2025 General. Le sigue Cataluña, con cuatro centros, y Andalucía, que vuelve a estar representada con un centro.

El IEH General y Autonómico se consolidan como una medición de referencia año tras año, evaluando la excelencia de los centros hospitalarios en España sin discriminar la titularidad de los centros analizados y reflejando el impacto de un sistema que combina múltiples fortalezas: desde su personal altamente cualificado, reconocido por incluir algunos de los mejores médicos y especialistas de Europa, hasta las significativas inversiones en infraestructura y tecnología de vanguardia que impulsan la innovación asistencial.

Este ranking destaca no solo el alto nivel científico de los hospitales, sino también la transformación del modelo de atención al paciente, con un enfoque cada vez más centrado en la humanización de los cuidados y en la implementación de estrategias personalizadas que mejoran la experiencia del usuario.

SOBRE EL IEH

El Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) analiza los centros hospitalarios españoles públicos y privados con mayor compromiso con la calidad y la sostenibilidad de un sistema de salud universal. Para elaborarlo, el ICGEA tiene en cuenta parámetros como la calidad asistencial, el servicio hospitalario, el bienestar y la satisfacción percibidos por el paciente, así como la capacidad innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en el uso de los recursos asignados.

El IEH se elabora con base en tres ejes: IEH General --los 10 mejores centros a nivel nacional--, IEH autonómico --los cinco mejores de cada Comunidad Autónoma-- e IEH por especialidades --los tres mejores, según especialidad--.

Para la elaboración de este exhaustivo análisis, el ICGEA ha realizado en esta edición 2.300 encuestas a profesionales del ámbito de la salud en España procedentes de distintos hospitales, dando como resultado a un IEH con base en los datos y resultados de estos centros, así como en las percepciones de los profesionales que trabajan en ellos.

EL ICGEA

Es un instituto de pensamiento e investigación de la interacción entre gobernanza y economía aplicada para avanzar en constructivo y en decisivo sobre el trinomio: bienestar social, progreso económico y sostenibilidad ambiental; en pleno entorno evolutivo sin precedentes desde finales del Siglo XVIII y principios del XIX con la revolución industrial.

Fiel a sus principios fundacionales de independencia, apartidismo y pluralidad, el ICGEA lidera proactivamente la fusión entre la esencia y la innovación de la liberalización económica, como mejor modelo de afrontar los retos presentes y futuros de país, de Europa y del mundo.