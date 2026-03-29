El Hospital Obispo Polanco consolida cirugía robótica con más de 60 intervenciones y actividad en tres especialidades

Sistema de cirugía robótica del Hospital Universitario Obispo Polanco, utilizado en procedimientos de Cirugía General, Ginecología y Urología. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel ha consolidado en los primeros meses de funcionamiento su programa de cirugía robótica, superando ya las 60 intervenciones desde su implantación a finales de 2025 y con la previsión de alcanzar entre 65 y 70 procedimientos en los próximos días.

El objetivo es mejorar la calidad asistencial, incrementar la precisión quirúrgica y facilitar el acceso a técnicas avanzadas en el ámbito hospitalario. La actividad se ha extendido de forma progresiva a las especialidades de cirugía general y digestiva, ginecología y urología, consolidando su integración en la práctica clínica habitual.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y DISTRIBUCIÓN POR ESPECIALIDADES

La especialidad de Cirugía General concentra actualmente más de la mitad de la actividad, con 35 intervenciones realizadas, seguida de Ginecología, con 10 procedimientos, y Urología, que ha sido la última en incorporarse y ya ha hecho 5 intervenciones de las primeras 50 operaciones. Está previsto que todas las especialidades continúen incrementando su volumen de actividad en los próximos meses.

Asimismo, las intervenciones realizadas son mayoritariamente de carácter oncológico, ámbito en el que la cirugía robótica ofrece mayores beneficios por la necesidad de realizar disecciones precisas y meticulosas.

No obstante, también se están abordando procedimientos complejos como la reparación de hernia de hiato o hernias inguinales recidivadas, así como intervenciones de reconstrucción de suelo pélvico.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

El robot quirúrgico se utiliza actualmente en cuatro o cinco sesiones semanales, con programación tanto en horario de mañana como de tarde. Esta organización permite compatibilizar la actividad asistencial con el proceso de formación del equipo.

El programa incluye formación continua mediante simuladores y entrenamiento práctico en quirófano, incluso en fases avanzadas de implantación, con el objetivo de garantizar la seguridad y la calidad de los procedimientos.

Desde su puesta en marcha, la actividad ha experimentado una evolución progresiva, con un incremento sostenido del número de intervenciones y una integración completa del robot en la dinámica quirúrgica del hospital.

IMPACTO EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES

Desde el punto de vista asistencial, la cirugía robótica está permitiendo mejorar la seguridad de las intervenciones, reducir complicaciones y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes. Esto se traduce en altas hospitalarias más precoces y una menor estancia media tras la intervención.

Asimismo, el incremento de sesiones quirúrgicas ha contribuido a mejorar la actividad asistencial global del centro, con un impacto indirecto en la optimización de las listas de espera.

IMPLICACIÓN DEL EQUIPO Y DESARROLLO PROFESIONAL

La implantación de la cirugía robótica ha supuesto un proceso de coordinación y trabajo conjunto entre los distintos perfiles profesionales implicados, incluyendo cirugía, anestesia, enfermería, equipos directivos y gerencia.

Este programa ha generado un entorno de colaboración interna y cohesión entre los equipos, con un alto grado de implicación en todas las fases del proceso.

La disponibilidad de esta tecnología contribuye además a reforzar el atractivo del hospital para la incorporación de nuevos profesionales y residentes, al permitir el acceso a técnicas quirúrgicas avanzadas y a un modelo de formación continua en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva.

CONSOLIDACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL SISTEMA SANITARIO

La incorporación de la cirugía robótica en el Hospital Universitario Obispo Polanco refuerza la capacidad resolutiva del sistema sanitario público aragonés y facilita el acceso a procedimientos de alta precisión en el ámbito hospitalario en centros situados fuera de la capital aragonesa.

El objetivo a largo plazo es continuar desarrollando este programa, incrementando progresivamente el número de intervenciones y consolidando su integración en la práctica clínica habitual del centro.