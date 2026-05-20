Rufián asegura que está "dispuesto" a presentarse a las generales liderando un nuevo espacio de izquierdas

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado estar "dispuesto" a liderar el espacio a la izquierda del Partido Socialista y presentarse como cabeza de lista a las próximas elecciones generales previstas para julio de 2027.

"Si mi presencia puede ayudar, yo estoy dispuesto. Por supuesto", ha declarado Rufián este miércoles en un acto de Club Siglo XXI recogido por Europa Press, aunque ha recalcado que deben ser los partidos progresistas quienes acuerden la cara visible del proyecto.

Rufián ha reivindicado el tirón que están teniendo las fuerzas de izquierdas "arraigadas al territorio", como el CHA en Aragón y Adelante Andalucía, de cuyo candidato, José Ignacio García, ha elogiado su campaña como ejemplo del mensaje que debe adoptar la izquierda.

En cuanto a si encabezar la candidatura le aparta de ERC, ha asegurado que su partido "siempre se ha hecho cargo de lo que sucedía más allá de sus fronteras" y ha afirmado que él no se va a ir hasta que le echen.

CONDICIONES PARA REPETIR COMO CANDIDATO DE ERC

Rufián ha afirmado que hay una serie de "condiciones" que ha pedido a la dirección republicana para volver a presentarse como cabeza de lista en los comicios nacionales del próximo año, aunque ha rechazado desvelar cuáles.

Sobre su relación sobre Oriol Junqueras, líder de ERC, ha asegurado que no están de acuerdo "en todo" y que alguna vez se quieren "matar", pero ha aseverado que "nunca" dirá "una mala palabra sobre él" porque sería "una canallada".