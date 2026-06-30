El Hospital Quirónsalud Zaragoza incorpora una nueva sala de audiología para el diagnóstico de trastornos auditivos

El doctor Jorge Alfaro, jefe de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, con una paciente. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha puesto en marcha una nueva sala de audiología equipada con tecnología de última generación para mejorar el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas auditivos en adultos y niños. Este nuevo espacio, integrado en el Servicio de Otorrinolaringología, permitirá realizar estudios auditivos más precisos y personalizados, adaptados a las necesidades reales de cada paciente.

La instalación incorpora una sala insonorizada y un equipamiento audiológico especializado que facilita reproducir condiciones de escucha más próximas a la vida real. Gracias a ello, los especialistas podrán analizar no solo la capacidad auditiva, sino también aspectos clave como la comprensión del lenguaje, la audición en entornos con ruido, el rendimiento de los audífonos o la presencia de trastornos como los acúfenos y la hiperacusia.

"Observamos la necesidad de realizar análisis más completos, especialmente en pacientes que presentan dificultades para seguir conversaciones en situaciones reales, así como de incorporar estudios en campo libre que permitan analizar con mayor precisión la comprensión en ambientes sonoros complejos", ha explicado el jefe de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, el doctor Jorge Alfaro.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y EQUIPOS PUNTEROS

Entre las técnicas que podrán realizarse, destacan la audiometría tonal liminar y supraliminar, la logoaudiometría, la acufenometría, las pruebas de campo libre tonal y vocal con y sin ruido, la valoración audioprotésica, las pruebas audiológicas en distintos ambientes y los programas de entrenamiento auditivo.

También permite realizar la audiometría de alta frecuencia, que evalúa sonidos de hasta 20.000 Hz, y pruebas VEMPs (potenciales evocados vestibulomiogénicos), exámenes diagnósticos no invasivos que estudian la respuesta refleja entre el oído interno y determinados músculos de la cabeza y el cuello, permitiendo valorar el funcionamiento del sáculo, el utrículo y las vías vestibulares.

La nueva instalación incorpora un sistema de siete altavoces calibrados que posibilita recrear distintos ambientes sonoros y evaluar cómo se comporta la audición en situaciones complejas, como conversaciones en grupo, reuniones o espacios con ruido de fondo. "Esta tecnología facilita una valoración más precisa de las dificultades que muchos pacientes experimentan en su día a día, incluso cuando las pruebas convencionales realizadas en silencio ofrecen resultados aparentemente normales", aclara el especialista.

Además, la nueva sala resulta útil para el diagnóstico de problemas auditivos en la población infantil, ya que incorpora exámenesadaptados a la edad de cada niño. Entre ellos, destaca un audiómetro con pruebas Suzuki, especialmente diseñado para la valoración auditiva en edad pediátrica, que permite estudiar la audición mediante técnicas adaptadas a la edad, el desarrollo madurativo y el grado de colaboración. La detección precoz de alteraciones auditivas resulta fundamental para favorecer el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la integración social.

"Hasta ahora, algunas de estas valoraciones avanzadas no estaban disponibles de forma habitual en el ámbito privado en Aragón". "Entre ellas, las pruebas Suzuki para la valoración auditiva infantil, el módulo de entrenamiento auditivo y las pruebas en campo libre con siete altavoces calibrados".

Con esta puesta en marcha, Quirónsalud Zaragoza da respuesta a una demanda creciente de estudios auditivos avanzados, ya que cada vez son más frecuentes las consultas relacionadas con dificultades para entender conversaciones en ambientes ruidosos, pérdida auditiva asociada al envejecimiento, exposición continuada al ruido oproblemas de adaptación a prótesis auditivas.

PROTEGER LA SALUD AUDITIVA

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2.500 millones de personas podrían presentar algún grado de pérdida auditiva en 2050 y más de 700 millones necesitarán algún tipo de rehabilitación auditiva. En este sentido, el doctor Alfaro ha advertido de la "importancia de proteger la salud auditiva mediante revisiones periódicas, especialmente en personas expuestas al ruido, con antecedentes familiares o que presenten síntomas como dificultad para seguir conversaciones".

Entre los signos de alerta más frecuentes se encuentran la necesidad de aumentar el volumen de dispositivos electrónicos, pedir con frecuencia que se repitan las palabras, acúfenos, sensación de taponamiento, intolerancia a sonidos cotidianos o pérdida auditiva repentina. En el caso de los niños, también se recomienda consultar ante cualquier sospecha de retraso en el desarrollo del lenguaje o dificultades de atención relacionadas con la audición.