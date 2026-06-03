El Hospital Royo Villanova de Zaragoza es acreditado por la Sociedad Española de Neumología por su calidad asistencial

Profesionales del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Royo Villanova, acreditado con nivel Diamante por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). - GOBIERNO DE ARAGÓN
ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Neumología del Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza ha obtenido la acreditación nivel Diamante otorgada por el Comité de Calidad de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el máximo reconocimiento concedido por esta entidad científica a los servicios hospitalarios de esta especialidad.
Este centro es, actualmente, el único aragonés que cuenta con esta acreditación y forma parte del grupo de 20 servicios reconocidos con nivel Diamante en toda España.
La acreditación evalúa de forma global distintos indicadores relacionados con la actividad asistencial, la calidad y seguridad de la atención sanitaria, la formación especializada y la actividad investigadora desarrollada por los servicios de Neumología.
En el caso del Hospital Universitario Royo Villanova, SEPAR ha valorado especialmente la cartera de servicios especializada desarrollada por el equipo, así como las distintas unidades acreditadas del servicio, entre ellas las de broncoscopia y neumología intervencionista, tabaquismo, asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), ventilación mecánica domiciliaria, pruebas funcionales respiratorias y cuidados respiratorios intermedios.
Además, el servicio dispone de un hospital de día específico de Neumología destinado principalmente a la atención de pacientes con enfermedad respiratoria crónica grave.
El nivel Diamante se concede a aquellos servicios que cumplen todos los criterios imprescindibles establecidos por SEPAR y cuentan además con siete unidades asistenciales acreditadas.
El Servicio de Neumología del Hospital Universitario Royo Villanova dispone de siete unidades acreditadas por la sociedad científica, dos de ellas con categoría especializada (asma y EPOC) y una unidad de asma con grado de excelencia. La acreditación tiene una validez de cinco años.
ACTIVIDAD ASISTENCIAL
El Servicio de Neumología del Hospital Universitario Royo Villanova está integrado por diez neumólogos, cuatro médicos internos residentes y un equipo específico de profesionales de Enfermería distribuidos entre hospitalización, consultas, pruebas funcionales, broncoscopia, hospital de día, tabaquismo, EPOC y trastornos respiratorios del sueño.
Cada año, el servicio supera el millar de ingresos hospitalarios y desarrolla una intensa actividad asistencial tanto presencial como virtual, con miles de consultas monográficas, pruebas funcionales respiratorias, estudios del sueño y técnicas broncoscópicas. Igualmente, mantiene actividad específica en hospital de día para pacientes con patologías respiratorias crónicas complejas.
Desarrolla también actividad docente e investigadora, con participación en proyectos multicéntricos y formación de médicos internos residentes y estudiantes de grado.
La acreditación concedida por SEPAR reconoce la calidad y especialización de la atención respiratoria prestada a los pacientes del Sector Zaragoza I y el trabajo desarrollado por el conjunto de profesionales del servicio.